В лифте дома на Петухова нашли убитую собаку и мешок со щенками

Полиция начала проверку жестокого убийства животного

Собаку обнаружили вечером в среду 
Собаку обнаружили вечером в среду 

Накануне вечером, 24 апреля, в Новосибирске в одном из домов на улице Петухова в ЖК «Матрёшкин двор» нашли тело убитой собаки.


«Я увидела в какой-то из групп "ВКонтакте", которая относится к нашему жилмассиву, фотографии, которые меня повергли вообще в глубокий шок. И написала: кто что знает — мне пишите. Мне написал мужчина, который эту собаку обнаружил со своим соседом. Они эту собаку вынесли на мусорку. 


В пакете были щенки этой собаки, которые умерли уже, и паспорт из приюта. По паспорту из приюта я выяснила владельца этого приюта — она подтвердила, что собаку эту забрали у неё щенком. 


Забрали в июле прошлого года. Собака молодая, первая течка у неё случилась, получились щенки», — рассказала корреспонденту НГС жительница одного из домов в «Матрёшкином дворе» Елена. Фото собаки в лифте есть в распоряжении редакции, однако мы не публикуем его из соображений этики.


Она уточнила, что мужчина, который нашёл собаку, живёт в этом подъезде и он слышал, что собака визжала, но не мог понять где. Убитого зверя нашли около 10 часов вечера. На собаке была удавка из поводка.


«Собака доставлена будет в приют, будет этим вопросом заниматься ассоциация защиты животных, сделают экспертизу, сделают протокол, выяснят владельцев, установят его», — рассказала собеседница НГС.


В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что заявление по этому факту зарегистрировано в отделе полиции № 7 «Кировский», сейчас идёт проверка.


«Мы сейчас ищем активно человека, который это сделал, потому что её недавно взяли из приюта и всё прочее. Пытаемся понять, записывают ли там домофоны видео, потому что там на некоторых домах модернизированные стоят, на некоторых нет, — из "Новотелекома" пока не дают ответ», — рассказал корреспонденту НГС руководитель ООО УК «Центр Домоуправления» Владимир Григорьев.


В марте в Новосибирском районе завершился суд по делу об убийстве среднеазиатской овчарки из охотничьего ружья: стрелок получил 60 часов обязательных работ и обязан выплатить 50 тысяч рублей хозяйке погибшего алабая.

Прочтений: 1273

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено