В лифте дома на Петухова нашли убитую собаку и мешок со щенками

Собаку обнаружили вечером в среду

Накануне вечером, 24 апреля, в Новосибирске в одном из домов на улице Петухова в ЖК «Матрёшкин двор» нашли тело убитой собаки.





«Я увидела в какой-то из групп "ВКонтакте", которая относится к нашему жилмассиву, фотографии, которые меня повергли вообще в глубокий шок. И написала: кто что знает — мне пишите. Мне написал мужчина, который эту собаку обнаружил со своим соседом. Они эту собаку вынесли на мусорку.





В пакете были щенки этой собаки, которые умерли уже, и паспорт из приюта. По паспорту из приюта я выяснила владельца этого приюта — она подтвердила, что собаку эту забрали у неё щенком.





Забрали в июле прошлого года. Собака молодая, первая течка у неё случилась, получились щенки», — рассказала корреспонденту НГС жительница одного из домов в «Матрёшкином дворе» Елена. Фото собаки в лифте есть в распоряжении редакции, однако мы не публикуем его из соображений этики.





Она уточнила, что мужчина, который нашёл собаку, живёт в этом подъезде и он слышал, что собака визжала, но не мог понять где. Убитого зверя нашли около 10 часов вечера. На собаке была удавка из поводка.





«Собака доставлена будет в приют, будет этим вопросом заниматься ассоциация защиты животных, сделают экспертизу, сделают протокол, выяснят владельцев, установят его», — рассказала собеседница НГС.





В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что заявление по этому факту зарегистрировано в отделе полиции № 7 «Кировский», сейчас идёт проверка.





«Мы сейчас ищем активно человека, который это сделал, потому что её недавно взяли из приюта и всё прочее. Пытаемся понять, записывают ли там домофоны видео, потому что там на некоторых домах модернизированные стоят, на некоторых нет, — из "Новотелекома" пока не дают ответ», — рассказал корреспонденту НГС руководитель ООО УК «Центр Домоуправления» Владимир Григорьев.





В марте в Новосибирском районе завершился суд по делу об убийстве среднеазиатской овчарки из охотничьего ружья: стрелок получил 60 часов обязательных работ и обязан выплатить 50 тысяч рублей хозяйке погибшего алабая.