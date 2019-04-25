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На Красном проспекте открыли огромный травмпункт за 7 миллионов из фонда Путина

Сейчас он считается самым большим в городе

Теперь в травмпункте новая просторная зона ожидания
Теперь в травмпункте новая просторная зона ожидания

Днём 25 апреля в детской больнице скорой помощи на Красном проспекте в Новосибирске открылся самый большой травматологический пункт — раньше здесь было слишком мало места для больных. 


На реконструкцию помещений потратили около 7 миллионов рублей. 


Ремонт травмпункта начался в детской больнице скорой помощи в начале января — до этого проект долго согласовывали, поскольку здание больницы на Красном проспекте, 3 признано памятником архитектуры, рассказал корреспонденту НГС главный врач Ростислав Заблоцкий.


Травмпункт открыли на новом месте — ближе к кабинету главврача 
Травмпункт открыли на новом месте — ближе к кабинету главврача 


Раньше травмпункт находился на входе в здание, сейчас его перенесли ближе к кабинету главврача на первом этаже. По оценке руководителя больницы, площади травмпункта увеличили в три раза.


В травмпункте появилась новая рентгеновская установка
В травмпункте появилась новая рентгеновская установка


«Цель была — радикально расширить помещение травмпункта. Основной упор мы сделали на зону ожидания, она была небольшая, на 12–17 человек, и дети с родителями находились в коридоре, на улице даже. Теперь это просторный зал на 50 человек с хорошим светом, хорошей вентиляцией, с телевизором», — объяснил Заблоцкий.


На Красном проспекте, 3 оказывают неотложную помощь детям с переломами
На Красном проспекте, 3 оказывают неотложную помощь детям с переломами


Также у больницы появился новый рентген, а в помещении, где он находится, выполнен косметический ремонт.


Ремонт пришлось долго согласовывать — больница находится в памятнике архитектуры, построенном в начале XX века 
Ремонт пришлось долго согласовывать — больница находится в памятнике архитектуры, построенном в начале XX века 


На работы понадобилось около 7 миллионов рублей — эти деньги выделил резервный фонд президента России.


В скором времени ремонт сделают в поликлинике на Трудовой и в неврологическом стационаре
В скором времени ремонт сделают в поликлинике на Трудовой и в неврологическом стационаре


Ростислав Заблоцкий добавил, что в ближайших планах — закончить ремонт поликлиники на улице Трудовой и неврологического стационара.


О ремонте травмпункта впервые заговорили полгода назад — руководство признало, что помещение необходимо переделать и отремонтировать, чтобы детям и их родителям было комфортно. Корреспонденты НГС побывали в больнице ещё до ремонта и познакомились с докторами, которые носят лягушек на груди, умеют говорить голосами принцесс и работают с самыми страшными пациентами — детьми, ставшими жертвами катастроф и трагических случайностей.

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