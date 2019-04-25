Строителей Бугринского моста потребовали признать банкротом

От крупного подрядчика требуют 3 миллиона

«Сибавтобан» участвовал в стройке Бугинского моста (на фото), Восточного обхода и ремонтировал улицы по проекту «Безопасные и качественные дороги»
«Сибавтобан» участвовал в стройке Бугинского моста (на фото), Восточного обхода и ремонтировал улицы по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Строительная компания «СпецТрансСтрой» подала иск о банкротстве новосибирской дорожно-строительной компании «Сибавтобан» — компания строила Бугринский мост, Восточный обход и занималась ремонтом десятка городских улиц.


Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области 22 апреля. В карточке дела уточняется, что сумма заявленных исковых требований — 3 миллиона рублей.


О том, что СТС собирается банкротить «Сибавтобан», стало известно в начале апреля. Сведения об этом появились на портале «Федресурс» — едином федеральном реестре юридически значимых сведений.


«<...> "СпецТрансСтрой" уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании должника, ООО "Сибавтобан", несостоятельным (банкротом), в связи с наличием у должника признаков банкротства <...>», — сообщалось на «Федресурсе».


В «Сибавтобане» корреспонденту НГС сообщили, что руководство пока отказывается комментировать иск о банкротстве. Гендиректор СТС Евгений Косых сообщил, что тоже не комментирует иск, так как находится за городом.


«Сибавтобан» — новосибирская компания, до середины 2016 года контролировалась «Сибмостом». Компания участвовала в строительстве крупнейших дорожных объектов Новосибирской области, в том числе, по данным «Коммерсанта», и Бугринского моста, Северного и Восточного обходов, автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Павлодар, участков федеральных автодорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и других. Кроме того, компания занималась строительством объектов в других регионах, в том числе объездной дороги Симферополя в Крыму.


Кроме того, «Сибавтобан» занимался ремонтом городских магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Среди них — Красный проспект, улица Немировича-ДанченкоМочищенское шоссе и многие другие. По данным «Контур.Фокус», выручка компании в 2017 году составила 4,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 24,7 миллиона рублей. 


В ноябре компания задолжала своим работникам несколько миллионов рублей.

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