Новосибирцы сняли галактику, известную своей чёрной дырой: на фото попал джет

Прежде международная организация учёных впервые сделала снимок тени чёрной дыры в этой же галактике

На этом снимке галактика М87 изображена дважды — ближе к центру снимка и в левом нижнем углу. В углу увеличенная копия





Большой новосибирский планетарий вместе с астрофотографом Германом Марковым, членом Новосибирского астрономического общества, сделали снимок галактики М87 — на фото можно разглядеть джет сверхмассивной чёрной дыры.







Съёмка шла в ночь с 21 по 22 апреля. Андрей Никифоров — педагог большого новосибирского планетария, проводил занятие для детей по астрофотографии в обсерватории планетария через телескоп Ричи — Кретьен 360.





«Дети самостоятельно настроили телескоп по звездам, можно было начинать снимать. Выбор Германа Маркова пал на медийно популярный в последнее время объект — черную дыру в галактике М87. К сожалению, оптические наблюдения черных дыр сейчас не представляются возможными, особенно на любительские телескопы, поэтому на изображение самой черной дыры надеяться не приходится, зато можно снять ее выброс плазмы, или джет.





На фотографиях джет выглядит как вытянутое светящееся облако, вылетающее из центра галактики.





В этот раз повезло с погодой. Небо было спокойное, что позволило получить хорошую детализацию на таком большом телескопе», — сообщил корреспонденту НГС Андрей Никифоров.





В начале апреля в центре галактики M87 обсерватория Event Horizon Telescope получила первые фотографии так называемой тени черной дыры.





А в Большом новосибирском планетарии в начале апреля сняли другую галактику - «Водоворот» в ней ожидается вспышка сверхновой.