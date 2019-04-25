Новосибирец поставил в горах Алтая гламурные палатки — ночь в них дороже, чем номер в «Марриотте»

Создатели глэмпингов хотят «убрать барьер между человеком» и природой у постояльцев

Новосибирская компания «Сайкол» запускает в этом сезоне новую для региона услугу — «глэмпинги», то есть небольшие палаточные лагеря в горах с полноценными кроватями и кофе по утрам.







Проект компании «Сайкол» предусматривает создание сети небольших палаточных лагерей в труднодоступных или ещё не освоенных массовым туристом местах Горного Алтая. Как рассказал корреспонденту НГС управляющий проектами «Сайкола» Александр Чернов, его идея состоит в том, чтобы «убрать барьер между человеком и природой».







«Это палатка: ты выходишь и видишь фантастический природный ландшафт, исключительно природные достопримечательности. Там, где лагерь и будет размещаться, потому что это один из ключевых факторов», — говорит Чернов.







Палатки площадью 24 кв. метра планируется установить в живописных местах. В них будет свет и душ





От обычного палаточного лагеря глэмпинг (от glam — гламурный, camping — лагерь путешественников) должен будет отличаться практически гостиничным комфортом. В палатках площадью 24 кв. м будут стоять полноценные кровати с чистым бельём, в глэмпинге предусмотрен душ, а клиентам будет доступна еда, приготовленная поваром. Таким образом, по замыслу владельцев «Сайкола», постоялец «получит дозированные приключения и ощутит себя первооткрывателем-путешественником».







В свою очередь от обычной туристической базы глэмпинг отличается тем, что это быстровозводимый и легко перевозимый комплекс временных сооружений, который можно установить в труднодоступных местах без какой-либо серьёзной подготовки площадки. По замыслу владельцев «Сайкола» таких глэмпингов должно быть несколько, чтобы путешественники на своих машинах могли проехать по интересному маршруту, останавливаясь в этих точках.







Внутри палатки будут стоять обычные кровати





«Пока площадок-глэмпов — три в разных районах Горного Алтая: Шебалинский район, Кош-Агачский район и Улаганский район. Они по ландшафтам, по природно-климатическим условиям сильно отличаются друг от друга: температурами, перепадами температур, наличием ветров», — добавил Чернов.







Ориентировочная стоимость ночлега в глэмпинге «Сайкола» будет начинаться от 6500 рублей за палатку. В эту сумму включено питание. Для сравнения, цена номера в гостинице «Марриотт» начинается от 5500 рублей в выходные дни, а базовый тариф с завтраком в будни составляет 9400 рублей (по данным сервиса бронирования Booking.com).







Несмотря на обещанный комфорт, глэмпинги требуют наличия автотранспорта и готовности к длительным поездкам. Тем, кому и это не под силу, больше подойдут курорты Новосибирской области.