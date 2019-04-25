Красная «Хонда» сбила девочку на самокате во дворе на Первомайке

Пострадавшую отвезли в больницу — по предварительным данным, у неё черепно-мозговая травма

Авария случилась во дворах на Баумана

Вечером накануне в Первомайском районе Новосибирска 3-летняя девочка на самокате попала под машину во дворе.





«[Водитель]двигалась на автомобиле по внутридворовой территории со стороны дома № 186А по улице Первомайская в сторону дома № 3/4 улицы Баумана», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





За рулём «Хонды» была 43-летняя женщина, она сбила девочку на самокате рядом с домом Баумана, 3/2.





Девочку отвезли в больницу, по предварительным данным, у неё закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.





13 апреля в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину на самокате — авария случилась на Затулинке во дворах недалеко от площади Кирова.