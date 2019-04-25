Красная «Хонда» сбила девочку на самокате во дворе на Первомайке
Пострадавшую отвезли в больницу — по предварительным данным, у неё черепно-мозговая травма
Вечером накануне в Первомайском районе Новосибирска 3-летняя девочка на самокате попала под машину во дворе.
«[Водитель]двигалась на автомобиле по внутридворовой территории со стороны дома № 186А по улице Первомайская в сторону дома
За рулём «Хонды» была 43-летняя женщина, она сбила девочку на самокате рядом с домом Баумана, 3/2.
Девочку отвезли в больницу, по предварительным данным, у неё закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
13 апреля в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину на самокате — авария случилась на Затулинке во дворах недалеко от площади Кирова.
Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым