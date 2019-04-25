Лучшим барменом Сибири оказался томич с коктейлем из свеклы

В баре "Танцуки" прошёл отборочный тур Чемпионата барменов России, организованный Новосибирской ассоциацией барменов

Сегодня поздно вечером в баре «Танцуки» среди сибирских барменов прошёл отборочный тур, победитель которого в июне поедет на Чемпионат барменов России.





О конкурсе корреспонденту НГС рассказал приехавший из Москвы президент Барменской ассоциации России Сергей Колбеев.







«Сегодня выступает 16 человек. Это – лучшие бармены Новокузнецка, Омска, Томска, Кемерово, Барнаула и Новосибирска. <…> Больше всего меня удивило сибирское спокойствие. Как-будто никто не волновался. Но, наверное, они это просто тщательно скрывали. <…> Мои пожелания [к участникам отборочного тура]: больше улыбок. Так как на мировых финалах, если ты не улыбаешься, это оценивается штрафными баллами», - сообщил Сергей Колбеев.







Традиционно каждый бармен за определённое время должен был приготовить коктейль из напитков партнёров конкурса и авторский коктейль. Жюри оценивало внешний вид напитка и его вкусовые качества. Также участникам конкурса впервые нужно было приготовить ещё и кофе, что оценивалось дополнительными баллами.







«Как минимум два коктейля были очень необычно обыграны. Один – из красного испанского вина Риохо и тёмного пива. <…> И ещё один - овощной. А овощи очень трудно обыграть [в коктейле]. Такой был немножко странный мотив, не всем понятный, но бармену удалось это сделать… Это была свекла. И в напитке и рядом выложена. Сушёная или запечённая. <…> Вот этот свекольный понравился всем [членам жюри]», - рассказала член Российской ассоциации сомелье Мария Косячкова.







Победителем отборочного тура на всероссийский конкурс барменов стал автор свекольного коктейля Темирбек Сайлаубаев из томского ночного клуба «Театро».







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В феврале 2019 года НГС взял интервью у четырёх барменов Новосибирска, которые откровенно рассказали о себе и своей работе. https://news.ngs.ru/articles/65927271