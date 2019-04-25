В новосибирском аэропорту задержали вылет рейса в Пхукет из-за отсутствия самолёта

Задержали рейс авиакомпании Azur Air

В новосибирском аэропорту Толмачёво самолёт авиакомпании Azur Air, следующий из Новосибирска в Пхукет, задерживают на семь часов. Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс ZF 5433 должен был вылететь 25 апреля в 01:00, но фактически вылетит в 08:00.





В кол-центре авиакомпании сообщили, что задержка случилась из-за отсутствия самолёта.







«Задержка в связи с поздним прибытием воздушного судна. Борт прилетит позже, чем планировалось», — объяснили в кол-центре, куда корреспондент НГС позвонила как клиент с вопросом, почему задерживается рейс.





В начале года в Толмачёво задержали самолёт в Пхукет почти на 16 часов — тогда задержка рейса случилась по этой же причине.