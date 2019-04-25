Впереди Москвы и Питера: Новосибирск признали самым «айтишным» городом России

К такому выводу пришли аналитики «Яндекса», проанализировав российский рынок IT-вакансий

Начинающим специалистам в Новосибирске компании предлагают зарплату от 43 тысяч рублей 
Начинающим специалистам в Новосибирске компании предлагают зарплату от 43 тысяч рублей 

Новосибирск оказался самым «айтишным» городом России — к такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс». Они проанализировали российский рынок IT-вакансий за прошлый год и назвали города, в которых их было больше всего. 


«Если взвесить количество IT-вакансий на размер местного рынка труда, самым "айтишным" российским городом окажется Новосибирск: в прошлом году на тысячу объявлений о работе здесь приходилось примерно 72 вакансии, связанных с информационными технологиями. Москва (69 ИТ-вакансий на тысячу) и Петербург (60) занимают второе и третье места», — сообщают авторы исследования. 


Также они отметили, что начинающим специалистам в Новосибирске компании предлагают зарплату от 43 000 рублей, со стажем от года до 3-х лет — 75 000 рублей. Специалисты, отработавшие в этой сфере 4–6 лет, могут рассчитывать на сумму 115 000 рублей. Тем, у кого стаж больше шести лет, обещают зарплату от 121 000 рублей. 


По данным исследования, самая высокая зарплата в России у айтишников, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге.


Сравнительная таблица по зарплатам в больших городах России
Сравнительная таблица по зарплатам в больших городах России


В январе Новосибирск попал в лидеры по числу фальшивомонетчиков — самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей

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