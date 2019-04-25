Впереди Москвы и Питера: Новосибирск признали самым «айтишным» городом России
К такому выводу пришли аналитики «Яндекса», проанализировав российский рынок IT-вакансий
Новосибирск оказался самым «айтишным» городом России — к такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс». Они проанализировали российский рынок IT-вакансий за прошлый год и назвали города, в которых их было больше всего.
«Если взвесить количество IT-вакансий на размер местного рынка труда, самым "айтишным" российским городом окажется Новосибирск: в прошлом году на тысячу объявлений о работе здесь приходилось примерно 72 вакансии, связанных с информационными технологиями. Москва (69 ИТ-вакансий на тысячу) и Петербург (60) занимают второе и третье места», — сообщают авторы исследования.
Также они отметили, что начинающим специалистам в Новосибирске компании предлагают зарплату от
По данным исследования, самая высокая зарплата в России у айтишников, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге.
В январе Новосибирск попал в лидеры по числу фальшивомонетчиков — самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей.
Виктория Брылёва
Фото Александра Ощепкова
Скриншот yandex.ru/company