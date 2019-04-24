Очередная победа: новосибирские волейболисты обыграли казанский «Зенит-УОР»

Вечером в среду, 24 апреля, новосибирская команда «Локомотив-ЦИВС» в гостевом матче Молодёжной лиги одержала победу над командой «Зенит-УОР» из Казани. Встреча завершилась со счётом 3:1 (29:31, 25:22, 25:19, 25:23).



Новосибирские волейболисты уступили соперникам только в первой партии — остальные три команда уверенно выиграла.



«"Локомотив-ЦИВС" оформляет победу в упорнейшем и сложнейшем поединке с казанским "Зенитом-УОР"! Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал Максим Сапожков — на счету диагонального 23 очка. Второй по результативности в команде — Данил Харитонов с 14 очками», — сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.