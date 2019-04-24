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eur 71.75
Спорт

Очередная победа: новосибирские волейболисты обыграли казанский «Зенит-УОР»

Для «Локомотива-ЦИВС» это вторая победа подряд

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Игра проходила в Санкт-Петербурге

Фото: vk.com/lokovolley

Вечером в среду, 24 апреля, новосибирская команда «Локомотив-ЦИВС» в гостевом матче Молодёжной лиги одержала победу над командой «Зенит-УОР» из Казани. Встреча завершилась со счётом 3:1 (29:31, 25:22, 25:19, 25:23).

Новосибирские волейболисты уступили соперникам только в первой партии — остальные три команда уверенно выиграла.

«"Локомотив-ЦИВС" оформляет победу в упорнейшем и сложнейшем поединке с казанским "Зенитом-УОР"! Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал Максим Сапожков — на счету диагонального 23 очка. Второй по результативности в команде — Данил Харитонов с 14 очками», — сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Вчера «Локомотив-ЦИВС» обыграл питерский «Зенит-2» — новосибирская команда выиграла первый матч Молодёжной лиги – 2019

Виктория Брылёва
Фото vk.com/lokovolley

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

волейболВК "Локомотив-ЦИВС"

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
24 апр 2019 в 23:14

Молодцы! А кто это?

Гость
24 апр 2019 в 23:08

Я теперь блин не усну! Как так то?