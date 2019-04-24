Самым маленьким авторам всего 3 года, самым взрослым — 12 лет

Мультфильм новосибирской детской киностудии «МиКStudio» стал лауреатом первой степени на Международном детском кинофестивале Cinema Kids, который проходил в Санкт-Петербурге.







Дети самостоятельно нарисовали мультфильм в технике «перекладная анимация» и назвали его «Как листочек стал звездой». По словам руководителя студии Александры Бодровой, идея создания такой работы пришла спонтанно.





«Эта работа полностью детская: они и придумали сами, и идея их, и рисунки, и озвучка, даже стих собственного сочинения. Идея пришла в голову спонтанно. Ребята готовили другой проект, про осень, и рисовали жёлтые листики, а одна маленькая девочка раскрасила листок сиреневым цветом. Её спросили: «Почему у тебя листок сиреневый?», а она сказала: «Он у меня будет звездой». И как-то получилось, что старшие ребята подхватили эту идею, раскрутили, и в итоге получилась целая история. <...> Вообще мы в основном делаем пластилиновые мультфильмы, а этот мультфильм рисованный, поэтому для нас это первая сложная работа, потому что он длинный, там много кадров, много сюжетов», — рассказала Александра Бодрова.





Дети самостоятельно рисовали, озвучивали и фотографировали





Работа над фильмом продолжалась около месяца: две недели ребята рисовали героев, мелкие детали, фон, а следующие две недели ушли на монтаж, озвучку и доработки.







Когда мультфильм был готов, руководители студии решили отправить его на международный детский фестиваль. В конкурсе участвовало около 400 работ из России, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, США, но мультфильм новосибирской студии оказался лучшим.





«Для нас очень гордо, что именно на международном фестивале мы взяли победу, мы этого не ожидали. Это действительно было приятной неожиданностью, дети визжали от радости. Мы пересматриваем запись награждения на сайте и гордимся, конечно», — поделилась своими эмоциями руководитель киностудии.









В феврале 13-летняя флейтистка из Новосибирска Лукерья Мишнёва заняла первое место в международном конкурсе в Нью-Йорке — в качестве награды ей предложили поехать в Японию или Австрию для прохождения стажировки.