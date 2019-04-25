Места знать надо: где в Новосибирске поставить инъекции после укусов клещей

В Новосибирске начался клещевой сезон — причём, по информации минздрава, число укусов уже можно считать беспрецедентным.

НГС публикует список пунктов экстренной серопрофилактики — то есть мест, где непривитым взрослым и детям можно поставить иммуноглобулин против клещевого энцефалита.



Для детей до 18 лет процедура экстренной серопрофилактики бесплатна — её можно провести в лечебных учреждениях в течение 96 часов после присасывания клещей. По информации справочника 2ГИС, иммуноглобулин можно поставить как во многих частных клиниках города, так и в бюджетных больницах и поликлиниках (список предоставлен мэрией):