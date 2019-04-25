Места знать надо: где в Новосибирске поставить инъекции после укусов клещей

В Новосибирске уже начался сезон активности клещей
Фото: Мария Морсина / НГС
В Новосибирске начался клещевой сезон — причём, по информации минздрава, число укусов уже можно считать беспрецедентным.
НГС публикует список пунктов экстренной серопрофилактики — то есть мест, где непривитым взрослым и детям можно поставить иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
Для детей до 18 лет процедура экстренной серопрофилактики бесплатна — её можно провести в лечебных учреждениях в течение 96 часов после присасывания клещей. По информации справочника 2ГИС, иммуноглобулин можно поставить как во многих частных клиниках города, так и в бюджетных больницах и поликлиниках (список предоставлен мэрией):
Дзержинский район
Поликлиника № 17: улица Доватора, 13/1, тел. 261-43-01
Больница № 6: улица Трикотажная, 52, тел. 279-07-05
Больница № 12: улица Учительская, 15, тел. 265-05-55
Железнодорожный район
Поликлиника № 20: улица Щетинкина, 54, тел. 222-48-20; улица 1905 года, 19, тел. 220-29-90
Детская больница скорой помощи: улица Красный проспект, 3, тел. 223-06-67
Заельцовский район
Поликлиника № 27: улица Красный проспект, 220, тел. 226-38-38, 216-47-42, 225-52-80
Детская больница № 3: улица Охотская, 81, тел. 203-63-11, 203-79-73
Калининский район
Больница № 4: улица Новоуральская, 27/1, тел. 272-52-22
Поликлиника № 29: улица Рассветная, 5/1, тел. 274-01-81
Кировский район
Детская больница № 1: улица Сибиряков-Гвардейцев, 36; Вертковкая, 3, тел. 314-45-87, 314-65-62
Поликлиника № 13: улица Герцена, 11, тел. 317-29-40
Поликлиника № 22: улица Зорге, 47А, тел. 342-26-77
Ленинский район
Поликлиника № 18: улица Широкая, 113, тел. 341-98-12; улица Халтурина, 30, тел. 341-27-76
Поликлиника № 24: улица Станиславского, 52, тел. 343-04-11; улица Связистов, 157, тел. 308-23-13, 356-20-19
Детская больница № 4 имени Гераськова: улица Римского-Корсакова, 3, тел. 351-17-20; 2-й переулок Пархоменко, 9, тел. 351-62-12
Октябрьский район
Поликлиника № 7: улица Бориса Богаткова, 222, тел. 267-13-10, 347-78-67
Первомайский район
Больница № 19: улица Шукшина, 3, тел. 338-90-62; улица Героев Революции, 12/1, тел. 337-08-13
Советский район
Поликлиника № 2: улица Морской проспект, 25/1, тел. 330-96-66
Поликлиника № 14: улица Демакова, 2, тел. 332-06-38, 332-07-51; улица Экваторная, 10, тел. 333-40-14
Больница № 3: улица Гидромонтажная, 52, тел. 345-04-36; улица Мухачёва, 5/4, травматологический пункт, тел. 345-11-43
Центральный район
Поликлиника № 1: улица Орджоникидзе, 30, тел. 328-15-70; улица Фрунзе, 57А, тел. 211-41-11
Детская больница скорой помощи: улица Красный проспект, 3, тел. 223-06-67
Взрослым серопрофилактику тоже проводят, только платно. За ней можно обратиться в эти больницы и поликлиники:
Дзержинский район
Больница № 2: проспект Дзержинского, 44, травмпункт, тел. 279-22-11
Калининский район
Больница № 4: улица Новоуральская, 27/1, тел. 272-53-08
Поликлиника № 29: улица Рассветная, 1, тел. 274-02-61
Больница № 25: улица Александра Невского, 9, травмпункт, тел. 276-74-08
Октябрьский район
Поликлиника № 2: улица Московская, 89, тел. 266-41-16, 266-36-81
Первомайский район
Больница № 19: улица Шукшина, 3, тел. 338-90-62; улица Героев Революции, 5, тел. 337-11-03
Советский район
Больница № 3: улица Мухачёва, 5/4, травмпункт, тел. 345-11-43
Центральный район
Поликлиника № 1: улица Серебренниковская, 42, тел. 223-59-22
Инфекционная больница № 1: улица Семьи Шамшиных, 40, тел. 218-17-62
Новосибирские врачи напоминают, что самый эффективный способ защиты от клещевых инфекций — это не серопрофилактика и репелленты, а вакцинация. Она проводится бесплатно.
По данным инфекционистов, в прошлом эпидсезоне из 100 заболевших клещевым энцефалитом не было ни одного привитого. В то время как больше половины непривитых новосибирцев, кого укусили клещи, болели в достаточно тяжёлой форме и зачастую с поражением нервной системы.