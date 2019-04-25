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Места знать надо: где в Новосибирске поставить инъекции после укусов клещей

Для детей эта процедура совершенно бесплатна

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В Новосибирске уже начался сезон активности клещей

Фото: Мария Морсина / НГС

В Новосибирске начался клещевой сезон — причём, по информации минздрава, число укусов уже можно считать беспрецедентным

НГС публикует список пунктов экстренной серопрофилактики — то есть мест, где непривитым взрослым и детям можно поставить иммуноглобулин против клещевого энцефалита. 

Для детей до 18 лет процедура экстренной серопрофилактики бесплатна — её можно провести в лечебных учреждениях в течение 96 часов после присасывания клещей. По информации справочника 2ГИС, иммуноглобулин можно поставить как во многих частных клиниках города, так и в бюджетных больницах и поликлиниках (список предоставлен мэрией): 

Дзержинский район

Поликлиника № 17: улица Доватора, 13/1, тел. 261-43-01

Больница № 6: улица Трикотажная, 52, тел. 279-07-05

Больница № 12: улица Учительская, 15, тел. 265-05-55

Железнодорожный район

Поликлиника № 20: улица Щетинкина, 54, тел. 222-48-20; улица 1905 года, 19, тел. 220-29-90

Детская больница скорой помощи: улица Красный проспект, 3, тел. 223-06-67

Заельцовский район

Поликлиника № 27: улица Красный проспект, 220, тел. 226-38-38, 216-47-42, 225-52-80

Детская больница № 3: улица Охотская, 81, тел. 203-63-11, 203-79-73

Калининский район

Больница № 4: улица Новоуральская, 27/1, тел. 272-52-22

Поликлиника № 29: улица Рассветная, 5/1, тел. 274-01-81

Кировский район

Детская больница № 1: улица Сибиряков-Гвардейцев, 36; Вертковкая, 3, тел. 314-45-87, 314-65-62

Поликлиника № 13: улица Герцена, 11, тел. 317-29-40

Поликлиника № 22: улица Зорге, 47А, тел. 342-26-77

Ленинский район

Поликлиника № 18: улица Широкая, 113, тел. 341-98-12; улица Халтурина, 30, тел. 341-27-76

Поликлиника № 24: улица Станиславского, 52, тел. 343-04-11; улица Связистов, 157, тел. 308-23-13, 356-20-19

Детская больница № 4 имени Гераськова: улица Римского-Корсакова, 3, тел. 351-17-20; 2-й переулок Пархоменко, 9, тел. 351-62-12

Октябрьский район

Поликлиника № 7: улица Бориса Богаткова, 222, тел. 267-13-10, 347-78-67

Первомайский район

Больница № 19: улица Шукшина, 3, тел. 338-90-62; улица Героев Революции, 12/1, тел. 337-08-13

Советский район

Поликлиника № 2: улица Морской проспект, 25/1, тел. 330-96-66

Поликлиника № 14: улица Демакова, 2, тел. 332-06-38, 332-07-51; улица Экваторная, 10, тел. 333-40-14

Больница № 3: улица Гидромонтажная, 52, тел. 345-04-36; улица Мухачёва, 5/4, травматологический пункт, тел. 345-11-43

Центральный район

Поликлиника № 1: улица Орджоникидзе, 30, тел. 328-15-70; улица Фрунзе, 57А, тел. 211-41-11

Детская больница скорой помощи: улица Красный проспект, 3, тел. 223-06-67

Взрослым серопрофилактику тоже проводят, только платно. За ней можно обратиться в эти больницы и поликлиники:

Дзержинский район

Больница № 2: проспект Дзержинского, 44, травмпункт, тел. 279-22-11

Калининский район

Больница № 4: улица Новоуральская, 27/1, тел. 272-53-08

Поликлиника № 29: улица Рассветная, 1, тел. 274-02-61

Больница № 25: улица Александра Невского, 9, травмпункт, тел. 276-74-08

Октябрьский район

Поликлиника № 2: улица Московская, 89, тел. 266-41-16, 266-36-81

Первомайский район

Больница № 19: улица Шукшина, 3, тел. 338-90-62; улица Героев Революции, 5, тел. 337-11-03

Советский район

Больница № 3: улица Мухачёва, 5/4, травмпункт, тел. 345-11-43

Центральный район

Поликлиника № 1: улица Серебренниковская, 42, тел. 223-59-22

Инфекционная больница № 1: улица Семьи Шамшиных, 40, тел. 218-17-62

Новосибирские врачи напоминают, что самый эффективный способ защиты от клещевых инфекций — это не серопрофилактика и репелленты, а вакцинация. Она проводится бесплатно. 

По данным инфекционистов, в прошлом эпидсезоне из 100 заболевших клещевым энцефалитом не было ни одного привитого. В то время как больше половины непривитых новосибирцев, кого укусили клещи, болели в достаточно тяжёлой форме и зачастую с поражением нервной системы

Мария Морсина
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Мария Морсина

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КОММЕНТАРИИ (25)

.....
25 апр 2019 в 11:49

Спросите у тех кто вам ставит прививку. Кто производитель вакцины? Где подробная информация о составе? Где результаты испытаний? Этого будет достаточно.. для введения их в ступор.. потому что они сами не знают этого. Вакцина может быть пустышкой.. в том случае если она платная.. а может содержать в себе мочу осла. Но это не самое страшное.. самое страшное в том что многие вакцины не прошли испытаний.. и их испытывают на мышках. Мышки в данном случае вы. Зато вас заставят.. добровольно подписать чудную бумагу.. которая развязывает докторам руки.. снимает с них всякую ответственность.. и позволяет обрабатывать ваши персональные данные. И которую никто из вас не читает.) Удачных вам прививок, мышки.

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САДОВНИК
25 апр 2019 в 11:37

Противники вакцинации, ваш выход, вам слово!

Упс!
25 апр 2019 в 12:15

Адреса "улица Мухачёва, 5/4" 2 ГИС не знает. Есть 5/3, /6, /7, /9, /13.
Хотелось бы уточнить, где такой адрес НГС нашел?