Видео: на пруд в новосибирском Академгородке вернулись утки

Из-за резких перепадов температуры пока насчитывается только несколько пар птиц

На пруд на улице Золотодолинской в новосибирском Академгородке прилетели первые утки — их заметили местные жители. Видеоролик с плавающими птицами сегодня опубликовала в социальных сетях жительница Новосибирска.







«Мы вот первый раз их видим! Решили сходить на разведку, и удачно. Там [плавали] селезень, утка и утята», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Ксения Елисеева.





Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что первых уток в Новосибирске заметили ещё две недели назад, но из-за резких перепадов температуры пока насчитывается только несколько пар птиц.





«Я думаю, сейчас самый сезон, делать уткам раньше там [на пруду] нечего было, поскольку был лёд, а вот на днях, уже дней пять назад, лёд растаял, и самое время там уткам появиться. <...> Сейчас-то их там несколько пар всего держится, именно на пруду на Золотодолинской. Несколько пар гнездится, потому что там места мало для других птиц. А к осени их собирается довольно много, благодаря тому что горожане кормят хлебом этих молодых уток. А так всё идет своим чередом, но, к сожалению, бывают сильные похолодания при ранней весне, как нынче. Эти возвраты холодов как-то тормозят жизнь в птичьем мире», — отметил Алексей Яновский.









В прошлом году первых уток в Новосибирске заметили в начале апреля — они вернулись к гнёздам после зимовки на незамёрзших водоёмах.