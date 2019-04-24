Видео: на пруд в новосибирском Академгородке вернулись утки

Птиц заметили местные жители

Из-за резких перепадов температуры пока насчитывается только несколько пар птиц  
Из-за резких перепадов температуры пока насчитывается только несколько пар птиц  

На пруд на улице Золотодолинской в новосибирском Академгородке прилетели первые утки — их заметили местные жители. Видеоролик с плавающими птицами сегодня опубликовала в социальных сетях жительница Новосибирска. 


«Мы вот первый раз их видим! Решили сходить на разведку, и удачно. Там [плавали] селезень, утка и утята», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Ксения Елисеева. 


Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что первых уток в Новосибирске заметили ещё две недели назад, но из-за резких перепадов температуры пока насчитывается только несколько пар птиц. 


«Я думаю, сейчас самый сезон, делать уткам раньше там [на пруду] нечего было, поскольку был лёд, а вот на днях, уже дней пять назад, лёд растаял, и самое время там уткам появиться. <...> Сейчас-то их там несколько пар всего держится, именно на пруду на Золотодолинской. Несколько пар гнездится, потому что там места мало для других птиц. А к осени их собирается довольно много, благодаря тому что горожане кормят хлебом этих молодых уток. А так всё идет своим чередом, но, к сожалению, бывают сильные похолодания при ранней весне, как нынче. Эти возвраты холодов как-то тормозят жизнь в птичьем мире», — отметил Алексей Яновский.



В прошлом году первых уток в Новосибирске заметили в начале апреля — они вернулись к гнёздам после зимовки на незамёрзших водоёмах

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