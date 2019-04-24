В России показали новый «девочковый» кроссовер без дверных ручек
Range Rover Evoque стоит от 3 миллионов — это самый доступный «Рейндж Ровер»
Компания Jaguar Land Rover официально презентовала в России новое поколение кроссовера Range Rover Evoque. Этот автомобиль является самым доступным из линейки «Рендж Роверов», традиционно он считается паркетником, рассчитанным прежде всего на женскую аудиторию.
«Будет у нас в конце мая. Диапазон цен на автомобиль от
Автомобиль построен на новейшей платформе Premium Transverse Architecture (PTA), созданной с учетом будущих технологий электрического хода. Уже сейчас Evoque в гибридной версии имеет 48-вольтный стартер-генератор и 2-литровый бензиновый мотор с наддувом общей мощностью 300 л.с. Также в моторной гамме имеются 2-литровые дизели (150 и 180 л.с.), 2-литровые бензиновые турбо (200 и 249 л.с.). Коробка передач — автомат, привод — полный постоянный.
Внешне автомобиль перенял черты более крупного Range Rover Velar, от него же перекочевала фишка с выдвижными дверными ручками, которые прячутся после начала движения.
За начальные
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Дмитрий Косенко
Фото Jaguar Land Rover