В России показали новый «девочковый» кроссовер без дверных ручек

Range Rover Evoque стоит от 3 миллионов — это самый доступный «Рейндж Ровер»

Фишкой Evoque стали прячущиеся дверные ручки

Компания Jaguar Land Rover официально презентовала в России новое поколение кроссовера Range Rover Evoque. Этот автомобиль является самым доступным из линейки «Рендж Роверов», традиционно он считается паркетником, рассчитанным прежде всего на женскую аудиторию.







«Будет у нас в конце мая. Диапазон цен на автомобиль от 2 929 000 до 4 637 000 рублей», — уточнили в отделе маркетинга новосибирского дилерского центра «Альбион Моторс».





Автомобиль построен на новейшей платформе Premium Transverse Architecture (PTA), созданной с учетом будущих технологий электрического хода. Уже сейчас Evoque в гибридной версии имеет 48-вольтный стартер-генератор и 2-литровый бензиновый мотор с наддувом общей мощностью 300 л.с. Также в моторной гамме имеются 2-литровые дизели (150 и 180 л.с.), 2-литровые бензиновые турбо (200 и 249 л.с.). Коробка передач — автомат, привод — полный постоянный.





Evoque способен штурмовать бездорожье





Внешне автомобиль перенял черты более крупного Range Rover Velar, от него же перекочевала фишка с выдвижными дверными ручками, которые прячутся после начала движения.





За начальные 2 929 000 рублей в комплектации кроссовера (бензин, 200 л.с.) предусмотрены предпусковой подогрев двигателя, подогрев сидений/руля/лобового стекла, мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым экраном, датчики парковки, камера заднего вида, светодиодные фары. С ростом оснащённости и мощности мотора стоимость модели повышается до 4 637 000 рублей, без учета дополнительных опций.







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