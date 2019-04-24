Видео: грузовик вылетел в кювет и потерял кабину на Омском тракте

Второй участник ДТП остался стоять на трассе

Авария случилась недалеко от завода «Марс»
Авария случилась недалеко от завода «Марс»

Сегодня днём, 24 апреля, на Омском тракте под Новосибирском после аварии в кювет слетел грузовик.


На видео с места аварии, которое снял очевидец, заметно, что в аварии столкнулись две машины — внедорожник и грузовик.


Внедорожник после аварии остался стоять на трассе — у него сильно разбита передняя часть кузова. Грузовик же съехал вниз с обочины — его кабина практически отвалилась и легла на землю лобовым стеклом.


Сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова сообщила, что информация об этой аварии пока не попала в сводку ДТП.



Накануне, 23 апреля, на другой трассе под Новосибирском — на Чуйском тракте — в кювет вылетел пассажирский автобус

Прочтений: 2363

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено