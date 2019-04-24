Видео: грузовик вылетел в кювет и потерял кабину на Омском тракте
Второй участник ДТП остался стоять на трассе
Сегодня днём, 24 апреля, на Омском тракте под Новосибирском после аварии в кювет слетел грузовик.
На видео с места аварии, которое снял очевидец, заметно, что в аварии столкнулись две машины — внедорожник и грузовик.
Внедорожник после аварии остался стоять на трассе — у него сильно разбита передняя часть кузова. Грузовик же съехал вниз с обочины — его кабина практически отвалилась и легла на землю лобовым стеклом.
Сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова сообщила, что информация об этой аварии пока не попала в сводку ДТП.
Накануне, 23 апреля, на другой трассе под Новосибирском — на Чуйском тракте — в кювет вылетел пассажирский автобус.
Елена Громкова
Видео очевидца
Скриншот видео