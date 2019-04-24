Видео: грузовик вылетел в кювет и потерял кабину на Омском тракте

Второй участник ДТП остался стоять на трассе

Авария случилась недалеко от завода «Марс»

Сегодня днём, 24 апреля, на Омском тракте под Новосибирском после аварии в кювет слетел грузовик.







На видео с места аварии, которое снял очевидец, заметно, что в аварии столкнулись две машины — внедорожник и грузовик.





Внедорожник после аварии остался стоять на трассе — у него сильно разбита передняя часть кузова. Грузовик же съехал вниз с обочины — его кабина практически отвалилась и легла на землю лобовым стеклом.





Сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова сообщила, что информация об этой аварии пока не попала в сводку ДТП.









Накануне, 23 апреля, на другой трассе под Новосибирском — на Чуйском тракте — в кювет вылетел пассажирский автобус.