Новосибирцы поделились плохими предчувствиями после принятия закона об изоляции Рунета

По мнению 17% горожан, работать сложнее будет только тем компаниям, которые работают с IT

Новосибирцы ждут перемен в работе в связи с принятием закона об изоляции Рунета. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, опросив 740 горожан. По данным портала, 70% новосибирцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране. При этом больше половины жителей Новосибирска не знакомы с деталями законопроекта. «60% опрошенных отметили, что слышали о законе об изоляции российского сегмента интернета, который был одобрен Советом Федерации 22 апреля, однако не знают подробностей. Пятая часть новосибирцев знакомы с его деталями. А 18% вообще не слышали об этом», — приводят аналитики результаты исследования.





Как сообщают в пресс-службе портала Зарплата.ру, 77% горожан признались, что относятся отрицательно к принятию подобного закона. «15% жителей рассказали, что им все равно. И только 8% респондентов выразили положительное отношение к созданию суверенного Рунета. Интересно, что 59% из тех, кто относится к закону отрицательно, — это те, кто слышали о его принятии, но не знают подробностей. А 14% — те, кто ничего не слышал об изоляции Рунета ранее. Говоря о профессиональной сфере, 68% жителей Новосибирска отметили, что с началом действия закона в их работе произойдут перемены. Каждый пятый горожанин не ожидает изменений, а 12% признались, что их работа никак не связана с интернетом», — рассказали в Зарплата.ру.



По словам бренд-директора портала Зарплата.ру Ивана Чиркова, 22% из тех, кто ждет перемен в работе, — это представители сферы IT. «Скорее всего, люди, тесно работающие с информационными технологиями, опасаются трудностей, которые может повлечь за собой реализация закона. Кроме того, к переменам готовятся представители финансовой сферы (9%), маркетинга и PR (8%), образования и науки (8%) и сферы продаж (8%)», — отметил Иван Чирков.