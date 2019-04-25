Новосибирцы поделились плохими предчувствиями после принятия закона об изоляции Рунета

По мнению 17% горожан, работать сложнее будет только тем компаниям, которые работают с IT
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирцы ждут перемен в работе в связи с принятием закона об изоляции Рунета. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, опросив 740 горожан.
По данным портала, 70% новосибирцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране. При этом больше половины жителей Новосибирска не знакомы с деталями законопроекта.
«60% опрошенных отметили, что слышали о законе об изоляции российского сегмента интернета, который был одобрен Советом Федерации 22 апреля, однако не знают подробностей. Пятая часть новосибирцев знакомы с его деталями. А 18% вообще не слышали об этом», — приводят аналитики результаты исследования.
Как сообщают в пресс-службе портала Зарплата.ру,
77% горожан признались, что относятся отрицательно к принятию подобного закона.
«15% жителей рассказали, что им все равно. И только 8% респондентов выразили положительное отношение к созданию суверенного Рунета. Интересно, что 59% из тех, кто относится к закону отрицательно, — это те, кто слышали о его принятии, но не знают подробностей. А 14% — те, кто ничего не слышал об изоляции Рунета ранее. Говоря о профессиональной сфере, 68% жителей Новосибирска отметили, что с началом действия закона в их работе произойдут перемены. Каждый пятый горожанин не ожидает изменений, а 12% признались, что их работа никак не связана с интернетом», — рассказали в Зарплата.ру.
По словам бренд-директора портала Зарплата.ру Ивана Чиркова, 22% из тех, кто ждет перемен в работе, — это представители сферы IT.
«Скорее всего, люди, тесно работающие с информационными технологиями, опасаются трудностей, которые может повлечь за собой реализация закона. Кроме того, к переменам готовятся представители финансовой сферы (9%), маркетинга и PR (8%), образования и науки (8%) и сферы продаж (8%)», — отметил Иван Чирков.
Кроме того, 67% новосибирцев отметили, что реализация закона замедлит все бизнес-процессы в стране. По мнению 17% опрошенных, работать сложнее будет только тем компаниям, которые работают с информационными технологиями.
В то же время десятая часть горожан предположила, что закон заставит развиваться российский онлайн-рынок, а 6% уверены, что хранение данных станет для компаний более безопасным.
«Обращаясь к сферам жизни, на которые повлияет реализация закона, 65% опрошенных назвали работу поисковых систем, 60% — работу соцсетей и месседжеров, 54% — покупку товаров в иностранных интернет-магазинах, 50% — финансовые операции онлайн, 47% — работу новостных порталов, а 36% — просмотр видеоконтента в интернете», — добавили в Зарплата.ру.
Депутаты Госдумы 16 апреля приняли закон об изоляции Рунета в третьем чтении: за проголосовали 308 человек, против — 68, никто не воздержался. Закон частично вступает в силу с 1 ноября 2019 года, полностью — с 1 января 2021 года.