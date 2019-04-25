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Работа

Новосибирцы поделились плохими предчувствиями после принятия закона об изоляции Рунета

70% жителей Новосибирска уверены, что новый закон замедлит бизнес-процессы в стране

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По мнению 17% горожан, работать сложнее будет только тем компаниям, которые работают с IT

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирцы ждут перемен в работе в связи с принятием закона об изоляции Рунета. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, опросив 740 горожан. 

По данным портала, 70% новосибирцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране. При этом больше половины жителей Новосибирска не знакомы с деталями законопроекта. 

«60% опрошенных отметили, что слышали о законе об изоляции российского сегмента интернета, который был одобрен Советом Федерации 22 апреля, однако не знают подробностей. Пятая часть новосибирцев знакомы с его деталями. А 18% вообще не слышали об этом», — приводят аналитики результаты исследования.


Как сообщают в пресс-службе портала Зарплата.ру, 

77% горожан признались, что относятся отрицательно к принятию подобного закона. 

«15% жителей рассказали, что им все равно. И только 8% респондентов выразили положительное отношение к созданию суверенного Рунета. Интересно, что 59% из тех, кто относится к закону отрицательно, — это те, кто слышали о его принятии, но не знают подробностей. А 14% — те, кто ничего не слышал об изоляции Рунета ранее. Говоря о профессиональной сфере, 68% жителей Новосибирска отметили, что с началом действия закона в их работе произойдут перемены. Каждый пятый горожанин не ожидает изменений, а 12% признались, что их работа никак не связана с интернетом», — рассказали в Зарплата.ру.

По словам бренд-директора портала Зарплата.ру Ивана Чиркова, 22% из тех, кто ждет перемен в работе, — это представители сферы IT.

«Скорее всего, люди, тесно работающие с информационными технологиями, опасаются трудностей, которые может повлечь за собой реализация закона. Кроме того, к переменам готовятся представители финансовой сферы (9%), маркетинга и PR (8%), образования и науки (8%) и сферы продаж (8%)», — отметил Иван Чирков. 


Кроме того, 67% новосибирцев отметили, что реализация закона замедлит все бизнес-процессы в стране. По мнению 17% опрошенных, работать сложнее будет только тем компаниям, которые работают с информационными технологиями.
 

В то же время десятая часть горожан предположила, что закон заставит развиваться российский онлайн-рынок, а 6% уверены, что хранение данных станет для компаний более безопасным. 


«Обращаясь к сферам жизни, на которые повлияет реализация закона, 65% опрошенных назвали работу поисковых систем, 60% — работу соцсетей и месседжеров, 54% — покупку товаров в иностранных интернет-магазинах, 50% — финансовые операции онлайн, 47% — работу новостных порталов, а 36% — просмотр видеоконтента в интернете», — добавили в Зарплата.ру.

Депутаты Госдумы 16 апреля приняли закон об изоляции Рунета в третьем чтении: за проголосовали 308 человек, против — 68, никто не воздержался. Закон частично вступает в силу с 1 ноября 2019 года, полностью — с 1 января 2021 года.

Анастасия Нефёдова 
Фото Александра Ощепкова

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ТЕКСТ

Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

Закон об изоляции РунетаЗарплата руопрос

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КОММЕНТАРИИ (3)

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elka
25 апр 2019 в 08:42

8% респондентов только за принятие такого закона, 90% депутатов проголосовали за, но закон принят.Что тут еще сказать-то,эти цифра «рассказали « о многом.

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NataLka
25 апр 2019 в 08:38

Нет-нет-нетушки...еслиф я нисмогу зырить ютуп, чо я делать буду? Неее... я так нихочу... На ютуп у мя моя маленькая жызь, лишацца иё я - нибуду!!!

789%
25 апр 2019 в 08:38

почти все опрошенные новосибирцы до сих пор не перестали бояться бабайки- чего не знают, но боятся.Закон почти никто не читал