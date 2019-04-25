Сибирячка печёт необычные куличи: она украшает их зайцами, яйцами и гнёздами

Все элементы декора съедобны, их готовят дома

Кондитеру Анне Григиной 33 года
Кондитеру Анне Григиной 33 года

Анна Григина дома печёт оригинальные куличи — кондитер украшает выпечку зефиром, вафельными цветами, шоколадными ангелами, гнездами и другими элементами съедобного декора. Все изделия для украшений сибирячка делает сама.


«В кондитерском деле я чуть больше года. Всегда любила печь, начала лет с 13, люблю готовить все своими руками. Куличи пеку по семейному рецепту из бездрожжевого теста с пониженным содержанием сахара, так как сухофрукты сами по себе дают сладость», — рассказывает Анна Григина.


Кондитер говорит, что решила печь не классические куличи, потому что сама любит пробовать что-то новое и неординарное. В ассортименте есть и привычного вида пасхальная выпечка, но клиенты хотят оригинальности.


Кулич чаще всего украшается белковой, шоколадной, сахарной помадкой, реже из желатина. Поверх накладываются декорированные изделия из мастики, карамели, маршмеллоу и другие оформленные сладости.


Уши зайца Анна готовит из мастики, которую варит сама. Шоколад для изготовления ангела кондитер выдерживает при определённой температуре
Уши зайца Анна готовит из мастики, которую варит сама. Шоколад для изготовления ангела кондитер выдерживает при определённой температуре


«Если говорить о том, что я делаю сама от начала до конца, — это зефирные розы, зайчики и цыплята из маршмеллоу. Ангелочков отливаю из бельгийского шоколада в специальной силиконовой форме. Гнезда из шоколада собираю вручную, из мастики делаю ушки для зайцев, леденцы на палочке в виде яиц — тоже сама, они низкокалорийные, с пониженным содержанием сахара, можно и детям, и худеющим. Из уже готовых лепестков делаю вафельные розы», — добавляет Григина.


Заказы с ушами, цыплятами, гнездами и карамелью — самые популярные
Заказы с ушами, цыплятами, гнездами и карамелью — самые популярные


Свои куличи она продает за 150–300 рублей с учётом оформления.


Перед тем как залить шоколад в форму для яиц, Анна добавляет еще зефир, чтобы получилось вкуснее 
Перед тем как залить шоколад в форму для яиц, Анна добавляет еще зефир, чтобы получилось вкуснее 


Недавно НГС рассказывал о других новосибирских кулинарах, которые научились печь мясные торты для собак — такую «выпечку» не отличить от обычной.

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