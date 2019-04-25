Сибирячка печёт необычные куличи: она украшает их зайцами, яйцами и гнёздами

Кондитеру Анне Григиной 33 года

Анна Григина дома печёт оригинальные куличи — кондитер украшает выпечку зефиром, вафельными цветами, шоколадными ангелами, гнездами и другими элементами съедобного декора. Все изделия для украшений сибирячка делает сама.







«В кондитерском деле я чуть больше года. Всегда любила печь, начала лет с 13, люблю готовить все своими руками. Куличи пеку по семейному рецепту из бездрожжевого теста с пониженным содержанием сахара, так как сухофрукты сами по себе дают сладость», — рассказывает Анна Григина.







Кондитер говорит, что решила печь не классические куличи, потому что сама любит пробовать что-то новое и неординарное. В ассортименте есть и привычного вида пасхальная выпечка, но клиенты хотят оригинальности.







Кулич чаще всего украшается белковой, шоколадной, сахарной помадкой, реже из желатина. Поверх накладываются декорированные изделия из мастики, карамели, маршмеллоу и другие оформленные сладости.







Уши зайца Анна готовит из мастики, которую варит сама. Шоколад для изготовления ангела кондитер выдерживает при определённой температуре





«Если говорить о том, что я делаю сама от начала до конца, — это зефирные розы, зайчики и цыплята из маршмеллоу. Ангелочков отливаю из бельгийского шоколада в специальной силиконовой форме. Гнезда из шоколада собираю вручную, из мастики делаю ушки для зайцев, леденцы на палочке в виде яиц — тоже сама, они низкокалорийные, с пониженным содержанием сахара, можно и детям, и худеющим. Из уже готовых лепестков делаю вафельные розы», — добавляет Григина.







Заказы с ушами, цыплятами, гнездами и карамелью — самые популярные









Свои куличи она продает за 150–300 рублей с учётом оформления.







Перед тем как залить шоколад в форму для яиц, Анна добавляет еще зефир, чтобы получилось вкуснее









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