«Я на спор решил похудеть»: новосибирский программист резко сбросил 30 килограммов и чуть не умер

У него остановилось сердце и начали отказывать другие органы — оказалось, что виновата не диета

Программист решил похудеть на 10 килограммов, а в итоге сбросил 30. Сейчас он весит около 60 килограммов при росте 192 сантиметра

Молодой программист из Новосибирска резко похудел на 30 килограммов — сначала он сел на диету, поспорив с друзьями, но ситуация вышла из-под контроля. Он попал в больницу, где выяснилось, что случившееся — не просто последствия диеты.







Владимир Смирнов — 26-летний программист-фрилансер. Сейчас он не работает, а пытается восстановиться после тяжёлой болезни. Как объяснил корреспонденту НГС сам Смирнов, он знал о врождённом пороке сердца, но уже около 10 лет не обращался к врачам — здоровье его совершенно не беспокоило. Он вёл обычный здоровый образ жизни — не пил и не курил, а в какой-то момент сибиряк практически забыл о сердечной патологии.







«Решил похудеть — на спор, кто быстрее 10 килограммов скинет <…>. Скинул 10 килограммов, а потом ещё 20, но это было уже против моей воли. Силы пропали, всё пропало, всё начало плохо работать,





положили сперва в 34-ю [больницу], а оттуда уже выбивали квоты сюда [в клинику Мешалкина]», — объяснил Владимир Смирнов.







По его словам, особенно плохо ему стало в октябре (поднималась температура, была выраженная одышка), но сначала он не придал этому значения — думал, что организм постепенно восстановится сам.







«Знаете, как это бывает? Лежишь-лежишь, думаешь — на ноги сейчас встану, сейчас всё будет. Думал, что это от худобы. А потом посреди ночи бац — и всё. Скорая, больницы», — рассказал программист.







В конце марта, когда Владимир Смирнов уже находился в стационаре клиники Мешалкина и проходил обследования и антибактериальную терапию, у него остановилось сердце и начала развиваться полиорганная недостаточность. Оказалось, что у пациента — одно из опаснейших заболеваний, инфекционный эндокардит, то есть воспаление тканей сердца.







Сейчас пациент уже жалеет, что вовремя не обратился к врачу — он думал, что организм восстановится сам. Но в итоге врачи его буквально «с того света вытащили», признался сам Владимир Смирнов





Сердечно-сосудистый хирург клиники Александр Опен пояснил корреспонденту НГС, что одним из факторов риска для пациента был порок сердца — двустворчатый аортальный клапан. В норме у клапана три створки, на которые равномерно распределяется нагрузка, а, соответственно, двустворчатый клапан более уязвим.





«Основное ухудшение у него было в октябре 2018 года, когда был подъём температуры до 39 и самостоятельно он, как говорится, не лечился, кроме жаропонижающих, постепенно на этом фоне начала нарастать одышка и слабость <…> Вообще у пациентов с такой патологией риск крайне высок», — отметил врач.







По его словам, остановка сердца была кратковременной — врачи реанимировали пациента. Вскоре после этого Владимир Смирнов оказался на операционном столе — в течение одной операции хирурги Александр Караськов и Александр Опен выполнили пациенту процедуру Росса, при которой поражённый аортальный клапан заменяют собственным клапаном легочной артерии. Также врачи сделали пластическую коррекцию митрального и трикуспидального клапанов сердца.







Владимир Смирнов признался в беседе с НГС, что его действительно «с того света вытащили» — сейчас пациент понемногу снова начинает ходить самостоятельно, хотя шаги ему даются не так легко, как раньше. Он отметил, что преждевременно выписываться он не хочет, поскольку ему ещё тяжело, но, по оценкам хирургов, к майским праздникам Смирнов уже будет дома.







Ранее новосибирские врачи спасли пациентку от 3-килограммовой опухоли — несмотря на внушительный вес и объём новообразования, пенсионерка не замечала эту опухоль много лет.

