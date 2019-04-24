Потомок белоэмигрантов привез в Новосибирск 150 сортов вина, чтобы выпить с горожанами в ДКЖ

От каждой винодельни было представлено по 5–7 наименований вина разных стилей и цены

В Новосибирске прошел первый Салон вин испанского региона Риоха. Часть вин в город привезли впервые.







Салон вин проходил в фойе Дворца культуры железнодорожников на улице Челюскинцев. Мероприятие было организовано непосредственно Советом региона Риоха при участии российских партнёров.





Как рассказал представитель Риохи по России и Белоруссии Сергей Сахановский-Раевский, такой салон проводится в Новосибирске впервые и является частью плана по продвижению продукции региона на российском рынке.





Сам Сахановский-Раевский родился в Аргентине в семье потомков эмигрантов из России, уехавших отсюда после революции.







Представитель Риохи Сергей Сахановский-Раевский — потомок белых эмигрантов, покинувших Россию после революции





По словам представителя Риохи, подобные салоны проводятся уже давно в Москве (недавно там прошёл уже восьмой по счёту. — Прим. ред.), но в регионы испанские виноделы пошли только в последние годы. В Санкт-Петербурге салон проходил четыре раза, в Екатеринбурге — пока только один.







Некоторым винодельням пришлось прислать собственных сотрудников — в России их пока никто не представляет





Суть мероприятия состоит в том, чтобы представить публике виноделов региона Риоха. Причём не только тех, чья продукция так или иначе уже поставляется на российский рынок, но и совершенно новых.





Участники новосибирского салона смогли попробовать вино 32 производителей. Часть из них приехали представить сотрудники самих испанских предприятий, общавшиеся с посетителями по-английски или на родном языке.





Любители вина могли задать вопросы о нем представителям виноделен напрямую





Всего мероприятие посетило порядка 400 человек — работники ресторанной сферы, торговли и просто любители вина. Для того чтобы принять участие в салоне, нужно было заранее зарегистрироваться онлайн. Само участие было бесплатным, но для того, чтобы подать заявку, нужно было получить приглашение в той или иной форме.





Каждый участник получал на входе пустой бокал, с которым мог обойти все стенды, пробуя представленные образцы и беседуя с представителями виноделен.







Мероприятие уровня Салона вин проходит в Новосибирске впервые. Обычно винные дегустации проводит какой-либо конкретный импортёр для более узкого круга специалистов, либо презентация вин конкретного производителя совмещается с ужином в ресторане, на который продаются билеты. Массовые дегустации пока проводятся, например, на фестивалях крафтового пива, куда собираются тысячи посетителей.