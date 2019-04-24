«Говорят, полезные»: сибирячка начала разводить жуков и продаёт их по 3 рубля за штуку

Некоторые соглашаются их есть, но сама продавщица их не пробовала

Один жук стоит 3 рубля, но две большие ложки продавец уступит уже за 300

Жительница Новосибирска выставила на продажу жуков-знахарей. Некоторые считают, что употребление в пищу этих насекомых лечит серьёзные болезни и даже рак.







Объявление о продаже жуков-знахарей сибирячка Татьяна опубликовала на днях на сервисе Avito.





«Если честно, я тоже про них недавно узнала. Говорят, полезные, даже против рака. У меня даже из Томска приезжали покупали», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна.





Она объяснила, как их надо применять.







«Если можете, допустим: взяли в рот и водой запиваете. Если нет, то покупаете в аптеке ампулы пустые, туда складываете и пьете. Я не пробовала, не знаю. Но говорят, что очень полезно, помогает. Одна моя знакомая мне дала упаковку, и все, я их развожу. Скорее всего, уменьшает опухоль, можете почитать, они против многих заболеваний», — добавляет Татьяна.





На жуков есть стабильный спрос, утверждает Татьяна. «Я написала: штука по 3 рубля, но я не буду сидеть их считать. Пару больших ложек — рублей 300. У меня покупали и для кормления животных домашних. Для лечения, бывает, в неделю пару раз могут позвонить».





Татьяна уточнила, что сама жуков не пробовала.





Не так давно в Новосибирске начали торговать леденцами, внутри которых — сверчки, скорпионы и черви.

