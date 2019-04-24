Два десятка новосибирцев подхватили сальмонеллёз в «Ростовской шаурме»

Точки с шаурмой временно закрыты

Сейчас все точки сети быстрого питания временно закрыты 
Сейчас все точки сети быстрого питания временно закрыты 

В Новосибирске почти два десятка человек отравились шаурмой. 


Об этом в редакцию НГС сообщила читательница НГС. Она заявила, что попавшие в больницу обедали в точках сети быстрого питания «Ростовская шаурма». 


«Мне рассказали знакомые на работе, что вроде бы 10 человек лежит в больнице, если не больше с сальмонеллёзом. Отравились в "Ростовской шаурме". Вроде как часть точек их уже закрыта», — сообщила читательница. 


Информацию об отравлениях подтвердила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Она рассказала корреспонденту НГС, что в городе было зарегистрировано 17 случаев заболевания сальмонеллёзом. Все пострадавшие действительно ели шаурму в одной и той же сети быстрого питания. 


«С 15 [апреля] были зарегистрированы случаи отравления. 


В основном взрослые и молодые люди — студенты. Они ели в разных местах, но в одной и той же сети шаурмы. 


Есть кто ещё находится в больнице, но они ещё в удовлетворительном состоянии. Есть ещё несколько человек в больнице — 3 или 4. Сейчас уже новых поступлений нет — видимо, всё-таки Роспотребнадзор принял меры», — сообщила Лариса Позднякова. 


Корреспондент НГС связалась с одним из представителей сети быстрого питания «Ростовская шаурма». По телефону, указанному на сайте 2ГИС, ответил мужчина, который представился Тимофеем и назвавший себя одним из компаньонов сети. Он заявил, что ни о каких отравлениях он не знает, но все заведения действительно закрыты — только по другой причине. 


«Сегодня не работаем по техническим причинам. Мы уже два дня не работаем. Сегодня будет известно, возможно, будем [работать] — пока непонятно, как справимся. 


Про отравления — нет, такого не должно быть. У нас перестройки небольшие идут, апгрейд — стараемся везде в порядок привести, дезинфекция и ремонт небольшой», — рассказал сотрудник сети.


Корреспондент НГС направил запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать, была ли проведена проверка точек питания. На момент публикации ответа из ведомства не поступило.


Два года назад в Новосибирске произошёл подобный случай: около десятка сибиряков отравились блюдами из популярной службы доставки — они слегли в больницу с сальмонеллёзом. Тогда дело было передано в суд — руководителя службы доставки суши оштрафовали на 80 тысяч рублей

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