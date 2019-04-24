В новосибирских супермаркетах появились дешевые яйца к Пасхе

Новосибирцы уже начали раскупать яйца к Пасхе

Новосибирские магазины начали распродажу яиц и других товаров для Пасхи. Цены уже опустились ниже 35 рублей за десяток яиц.







Торговые сети в Новосибирске начали предпраздничную торговлю яйцами. В последние дни перед Пасхой для них введены специальные акционные цены и выделены места на виду.







Самые дешёвые яйца корреспондент НГС смог обнаружить в сети «Гигант». Здесь они стоят от 24 рублей 90 копеек за десяток категории C2. В супермаркетах «Горожанка» этой же компании они, правда, продаются уже за 49,9 рубля.







Самые дешёвые яйца в магазинах формата «супермаркет» НГС смог найти в «Ленте», а среди гипермаркетов лидирует «Гигант»





Из магазинов меньшего формата лидируют супермаркеты «Лента». Здесь яйца категории С2 продаются по 37 рублей 99 копеек. Но эта цена доступна только обладателям скидочной карты торговой сети (без неё цена — 54,79 рубля).







Коробки с актуальным продуктом выставлены на самом видном месте





В гипермаркете «Магнит» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» ящики с яйцами выставили на так называемую промогалерею — в проходах, где размещается товар, на котором торговая сеть хочет сконцентрировать внимание покупателей. Но ценников на яйцах сегодня днём ещё не было. На холодной витрине, где в этом магазине обычно лежат яйца, цены на них начинаются от 49 рублей за десяток размера С2.







На 99 копеек дороже стоят яйца в «Пятёрочке», где, впрочем, этот товар пока никак не выделен. Хотя рядом с яичными полками уже установлены коробки с куличами.







Любой праздник торговцы стараются использовать с максимальной эффективностью. Так перед вербным воскресеньем, 21 апреля, в Новосибирске в продаже появились ветки необычной ярко-розовой вербы из Голландии.

