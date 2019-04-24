Видео: новосибирец снял багровый закат над городом с высоты птичьего полёта

Он поднял квадрокоптер в воздух в районе речного вокзала

На видео попал Октябрьский мост, метромост и Михайловская набережная 
На видео попал Октябрьский мост, метромост и Михайловская набережная 

Новосибирец Станислав Ражев сделал атмосферную видеозарисовку с пейзажем Оби на закате. Автор снял видеоролик при помощи квадрокоптера в районе Михайловской набережной.


По словам Станислава Ражева, съемка получилась абсолютно спонтанной. 


«У меня мама там живёт, всё время закаты фотографирует — мне отправляет. Я решил сам туда съездить и прислать ей. Всё случайно получилось. <...> Обычно съёмка одного видео занимает полчаса», — рассказал корреспонденту НГС Станислав Ражев. 


НГС публикует видео с разрешения автора. 


Видео было снято с Михайловской набережной 


В феврале Станислав Ражев снял ещё один захватывающий ролик с видами Оби — в 35-градусный мороз над холодной водой поднимался красивый пар.

Прочтений: 2025

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