Строили без «Отдыха»: в скандальном ЖК на Богдашке сдали первый дом

Первый дом ЖК «Сосновый бор» по документам уже сдали, но вокруг фасада ещё стоят леса, а на площадке не завершено благоустройство, поэтому ключи владельцам квартир передадут только летом

В ЖК «Сосновый бор», который на месте снесённых клуба «Отдых» и Дома спорта на Богдана Хмельницкого строит компания «Альфа-Капитал», сдали первый дом. Информация о разрешении на ввод появилась на сайтах мэрии Новосибирска и застройщика.







По документам, в новой высотке 20 этажей и подземная автостоянка на 35 мест. На площадке в основном по 9 квартир, всего их 179, большая часть — одно- и двухкомнатные. Первый этаж также жилой.







В отделе продаж застройщика корреспонденту НГС сообщили, что все квартиры в сданном доме уже проданы.





В базе объявлений N1.RU на перепродаже около 50 вариантов квартир, стоимость варьируется от 2,25 миллиона рублей за студию до 8,1 миллиона рублей за большую «трёшку» площадью 111 кв. м.







Дом сдали немного раньше срока: по проектной декларации он должен был получить разрешение на ввод в III квартале 2019 года. При этом ключи покупатели смогут получить только летом. «Пока у нас есть время, кое-какие вещи доделываются, потому что раньше погода не позволяла», — пояснили в отделе продаж.







Второй дом по плану сдадут в конце 2020 года, а всего их будет четыре: три «свечки» и один длинный дом на первой линии Богдана Хмельницкого





Всего в комплексе построят четыре жилых дома и новое здание для Дома спорта, сдача следующего дома по проектной декларации запланирована в конце следующего года.







Скандалы, связанные со сносом клуба «Отдых» и Дома Спорта и строительством на их месте жилья, тянулись несколько лет. О грядущей перестройке этой части улицы Богдана Хмельницкого стало известно в 2014 году, весь процесс согласования проекта с властями сопровождался скандалами и протестами местных жителей, которые привели к запрету на стройку без особого согласования.







Осенью 2016 года здания всё же снесли, а через несколько месяцев мэрия выдала разрешение на строительство комплекса. Его проект менялся несколько раз, неизменно подвергаясь критике общественников и властей.

