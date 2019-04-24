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Новосибирца выпустили из колонии после пересмотра громкого дела о шприце с лидокаином

Дело Александра Филипова рассматривалось в судах два года

Александр Филипов вышел на свободу в один день с решением областного суда
Александр Филипов вышел на свободу в один день с решением областного суда

Новосибирца Александра Филипова выпустили из исправительной колонии на Ключ-Камышенском плато — в ней он сидел с июля 2017 года после того, как его признали виновным в убийстве родного брата Леонида. 


Сегодня утром областной суд отменил приговор Филипову и постановил отпустить его на свободу


Корреспондент НГС оказался первым, кто встретил Александра Филипова у ворот колонии № 18 в Октябрьском районе Новосибирска и поговорил с ним. Также к выходу из колонии приехали супруга и мать Филипова и его адвокат Ольга Ковалёва.



НГС подробно рассказывал об этом деле: 20-летний студент Леонид Филипов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2014 года. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решения судья уволился. В июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филипова приговорили к 8,5 года в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филипову оставила без изменения. По запутанному делу о шприце с лидокаином сняли уже три передачи на федеральном ТВ: две из них показали на Первом канале, а одну — на канале ТВ-3.

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