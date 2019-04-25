Рядом с «Сибирским Моллом» снесли маленькую гостиницу ради строительства жилой 8-этажки

Одноэтажное здание уже снесли, а площадку обнесли забором

Власти выдали разрешение на строительство 8-этажки на месте снесённой гостиницы
Власти выдали разрешение на строительство 8-этажки на месте снесённой гостиницы

Мэрия Новосибирска выдала компании «Специализированный застройщик "дом на Федосеева"» разрешение на строительство 8-этажки с двумя этажами подземной парковки на улице Федосеева. Рядом с площадкой находится здание областной инспекции труда и ТРЦ «Сибирский Молл».


Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документам, в доме будет 74 квартиры, а парковка сможет вмещать до 23 машин. Ранее на этом участке стояла 1-этажная гостиница — разрешение на строительство получала фирма «Строительный проспект». 


Некоторое время на здании был вывешен баннер с предложением купить этот земельный участок. Сейчас здание гостиницы снесено — тут остался только фундамент. А вокруг участка уже начали ставить забор.


По информации базы данных «Контур.Фокус», директором компании ООО «СЗ "дом на Федосеева"» является Алексей Капустин. Ему же принадлежат несколько строительных компаний, входящих в группу компаний «Расцветай». 


Как сообщил корреспонденту НГС один из сотрудников компании, изначально жители соседнего дома на улице Федосеева, 12 боялись, что из-за стройки поблизости их дом может серьёзно пострадать, а шум от работающей техники может мешать спать.


Сейчас здание гостиницы снесено, а вокруг участка уже начали ставить забор
Сейчас здание гостиницы снесено, а вокруг участка уже начали ставить забор


Однако сейчас, как пояснили корреспонденту НГС в ГК «Расцветай», все вопросы с жителями ближайших домов разрешены. 


«На улице Федосеева ГК "Расцветай" планирует возведение многоквартирного среднеэтажного дома класса "комфорт+". <...> Все разрешительные документы на строительство жилого объекта застройщиком получены. С жителями близлежащих домов проведены переговоры, в результате которых между сторонами достигнуты договоренности по некоторым волнующим их вопросам», — уверяют в компании.


В середине февраля мэрия Новосибирска выдала компании «Дом-Строй Сибирь» разрешение на реконструкцию парковки на улице Кирова, 50 (стр.) в жилой дом — строительство здесь планировалось ещё 10 лет назад, но площадка всё это время пустовала.


А в конце февраля городские власти разрешили построить ещё одну парковку у ТЦ «Европа» в Заельцовском районе города — для её строительства выделили участок, который находится в границах водоохранной зоны реки 1-я Ельцовка.

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