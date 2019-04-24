На новосибирских домах появились таблички с названиями планет

Таблички с размером планет в натуральную величину повесили на улице Советской

Двое новосибирцев повесили таблички с планетами Солнечной системы на домах на улице Советской в центре города — на них указаны названия планет и их размер в масштабе 1 к 2,5 миллиарда.





Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель Михаил, который помогал клеить таблички. По словам Михаила, таблички разместили в честь Дня космонавтики, но часть табличек уже успели сорвать.





«Что-то ещё висит. На табличках есть символы планет и указание, сколько метров нужно пройти до следующей планеты — при этом метры также масштабированы. Клеили по улице Советской от 7-го дома до площади Кондратюка»,





— рассказал Михаил.





Как сообщил корреспонденту НГС сам автор идеи, пожелавший не называть себя по имени и фамилии, идея пришла к нему во время просмотра сайта, который визуализирует размер галактики и расстояние между планетами.





Идея пришла к автору во время просмотра сайта, который визуализирует размер галактики и расстояние между планетами





«То есть просто такая страничка, где тебе показывают, что вот эти три пикселя — это Меркурий, а справа через метр будет, например, Земля. Мы с подругой посмотрели, поигрались и решили, что это классно. Но из-за того, что ты листаешь сидишь чёрный фон, масштаб как-то теряется. Мы подумали, что было бы классно сделать это в реале — найти какую-нибудь длинную стену, порисовать на ней акрилом.





Сделали программу для расчётов и выяснили, что если делать планетки хотя бы с горошину размером, стена должна быть длиной от начала и до конца Красного проспекта»,





— рассказал он.





Поэтому было принято решение клеить таблички на разных домах. Сперва новосибирцы решили разместить таблички на Красном проспекте, но потом отказались от этой идеи.





Расстояние между планетами настолько огромно, что для его масштабирования в размере 1 к 2,5 миллиарда потребовалось 1,5 километра





«Я сделал несколько макетов и, когда прикидывал, выяснилось, что три таблички с Венерой, Землёй и Марсом приходились на здание мэрии, поэтому идею пришлось поменять, перенесли на улицу Советская. Хотели найти перфоратор и на шурупы сажать, но потом решили использовать менее разрушительное — просто жидкие гвозди.





Перед тем, как клеить, проверили, чтобы здания не были памятниками архитектуры, чтобы в них не было каких-нибудь отделений ФСБ»,





— рассказал он.





По словам автора, таблички получились совсем небольшие: 6 на 8 сантиметров — небольшой размер обусловлен огромным расстоянием между планетами. «Если ты делаешь планету, скажем, 5 сантиметров в диаметре, то какая-нибудь Венера уже улетает в Карасукский район», — пояснил он.





Новосибирец Денис Франчак сфотографировал редкое астрономическое явление — сближение Марса и Нептуна, которое можно было наблюдать на вечернем небе 7 декабря 2018 года. В один кадр попало 4 миллиарда километров.





В прошлом году редакция НГС подготавливала сложный тест с 11 вопросами от Центра подготовки космонавтов — ответы на них знают только те, кто был в космосе. Но вы тоже можете проверить себя на знание космических тонкостей.