Дело о шприце с лидокаином: облсуд оправдал новосибирца, которому дали 10 лет за убийство брата
Теперь Александра Филиппова выпустят из колонии, где он сидит почти два года
Сегодня, 24 апреля, Новосибирский областной суд отменил приговор Александру Филиппову, которого признали виновным в убийстве родного брата.
Об этом корреспонденту НГС рассказала адвокат Филиппова Ольга Ковалёва. Решение подтвердили в областном суде.
«Мы подавали кассационную жалобу в Верховный суд, Верховный суд запрашивал дело, изучил материалы и счёл, что доводы, которые изложены адвокатами в жалобе, заслуживают внимания. Дело вернули на рассмотрение в президиум Новосибирского областного суда. И сегодня принято решение об отмене обвинительного приговора и изменена мера пресечения Филиппову на подписку о невыезде», — сообщила Ольга Ковалёва.
По словам адвоката, сейчас осталось дождаться формальной процедуры. Теперь дело должны вернуть в первую инстанцию, а Ленинский районный суд закроет его или передаст для отмены в прокуратуру, ожидает Ольга Ковалёва. Она заявила, что не сомневается в том, что дело об убийстве брата Александра Филиппова будет закрыто окончательно, поскольку позиция прокуратуры совпадала с позицией защитников.
Александр Филиппов был взят под стражу после возбуждения дела и находился в СИЗО, а с 24 июля 2017 года он отбывал срок в колонии.
Дело об убийстве Леонида Филиппова, по словам Ковалёвой, называют «самым запутанным делом ХХI века». НГС подробно рассказывал об этом деле: 20-летний студент Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2014 года. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решения судья уволился. В июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филиппову оставили без изменения. По запутанному делу о шприце с лидокаином сняли уже три передачи на федеральном ТВ: две из них показали на Первом канале, а одну — на канале ТВ-3.
Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова