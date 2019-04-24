Дело о шприце с лидокаином: облсуд оправдал новосибирца, которому дали 10 лет за убийство брата

Теперь Александра Филиппова выпустят из колонии, где он сидит почти два года

Новосибирский областной суд оправдал и выпустил из колонии Александра Филиппова, который был обвинён в убийстве брата

Сегодня, 24 апреля, Новосибирский областной суд отменил приговор Александру Филиппову, которого признали виновным в убийстве родного брата.





Об этом корреспонденту НГС рассказала адвокат Филиппова Ольга Ковалёва. Решение подтвердили в областном суде.





«Мы подавали кассационную жалобу в Верховный суд, Верховный суд запрашивал дело, изучил материалы и счёл, что доводы, которые изложены адвокатами в жалобе, заслуживают внимания. Дело вернули на рассмотрение в президиум Новосибирского областного суда. И сегодня принято решение об отмене обвинительного приговора и изменена мера пресечения Филиппову на подписку о невыезде», — сообщила Ольга Ковалёва.







По словам адвоката, сейчас осталось дождаться формальной процедуры. Теперь дело должны вернуть в первую инстанцию, а Ленинский районный суд закроет его или передаст для отмены в прокуратуру, ожидает Ольга Ковалёва. Она заявила, что не сомневается в том, что дело об убийстве брата Александра Филиппова будет закрыто окончательно, поскольку позиция прокуратуры совпадала с позицией защитников.







Александр Филиппов был взят под стражу после возбуждения дела и находился в СИЗО, а с 24 июля 2017 года он отбывал срок в колонии.







Дело об убийстве Леонида Филиппова, по словам Ковалёвой, называют «самым запутанным делом ХХI века». НГС подробно рассказывал об этом деле: 20-летний студент Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2014 года. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решения судья уволился. В июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филиппову оставили без изменения. По запутанному делу о шприце с лидокаином сняли уже три передачи на федеральном ТВ: две из них показали на Первом канале, а одну — на канале ТВ-3.