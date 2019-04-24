Историю Монстрации за 15 лет отдали на изучение учёным

Выставка плакатов уже несколько лет завершает Монстрацию

Городской центр изобразительных искусств (ГЦИИ) решил проанализировать 15 лет существования Монстрации с точки зрения науки. Отправной точкой выставки об акции «Одной ногой в музее. Почему Монстрация такая?», которая откроется 25 апреля, стали академические тексты учёных, рассказали в ГЦИИ.







На выставке можно будет ознакомиться с работами профессора антропологии Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака, известного новосибирского филолога Юрия Шатина и исследователя Лаборатории теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС Сергея Белянина.







Саму экспозицию организаторы разделили на две части. Одна из них — документальная, в которой будут представлены материалы о Монстрации в разных городах и странах за 15 лет и предшествующих городских акциях, включая «Ленту Стёбиуса», которая прошла в Новосибирске в 90-х. Вторая часть, по сути, аналитическая и будет посвящена языку и символике акции, в роли аналитиков и исследователей смогут выступить сами посетители. Часть экспозиции будет добавлена 5 мая после проведения акции 2019 года.







«Часто говорят, что задолго до рождения Монстрации подобные акции проходили в Новосибирске и в других городах. Но, несмотря на внешнее сходство, они обладают совсем иными типами посланий. В первую очередь здесь важен контекст, который часто определяет смысл лозунгов и жестов — ведь выйти на улицу с плакатом в 1968, 1996 и 2019 году вовсе не одно и то же. На выставке мы попытаемся это проследить», — пояснил особенность выставки куратор ГЦИИ Пётр Жеребцов.







По словам идеолога Монстрации художника Артёма Лоскутова, акция заново осваивает День международной солидарности трудящихся, которой «давно уж след простыл». «Свободолюбивый сибирский народ придумал собственный Праздник и в боях отстоял (отходил) право его отмечать так, как хочется», — заметил художник.







Первоначально выставку планировали открыть уже 19 апреля, но, как объяснили в ГЦИИ, сроки сдвинули, чтобы на открытии смог присутствовать Артём Лоскутов.







Ранее в мэрии Новосибирска утвердили маршрут Монстрации, а до этого Артём Лоскутов опубликовал «Указ о проведении Монстрации», который затем был продан на аукционе в Facebook.

