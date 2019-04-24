«Вдовец, воспитывал двух детей»: во дворе хрущёвки под Новосибирском нашли труп

По предварительной информации, по подозрению в убийстве задержаны два человека

На месте работали Следственный комитет и полиция
На месте работали Следственный комитет и полиция

Сегодня утром у хрущёвки в посёлке Кудряшовском под Новосибирком нашли труп мужчины — на месте работали сотрудники СК и полицейские. 


О том, что под окнами дома на улице Октябрьской, 12 в Кудряшовском обнаружили труп, в редакцию НГС сообщил читатель Михаил. По словам читателя, на место приехали полицейские со служебной собакой. 


«Собака след взяла, <...> видать, убийство. Полиция опрашивает [жителей] и опознаёт [погибшего]. Задержали [одного жильца] из 12-го дома и его друга», 


— рассказал читатель.


По словам читателя, на теле мужчины не было никакой одежды, кроме трусов.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили выезд на место, но информацию о задержании подозреваемых не прокомментировали. «Подтверждаем: труп мужчины. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Мужчина 76-го года рождения», — коротко сказали в ведомстве.


Как уточнил помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, следователи уже назначили судмедэкспертизу. 


По словам читателя, полицейские задержали одного из жильцов дома и его друга
По словам читателя, полицейские задержали одного из жильцов дома и его друга


«По факту обнаружения тела мужчины проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка. После <...> экспертизы скажут точную причину смерти мужчины», — заявил Дмитрий Чечулин.


При этом, по данным читателя НГС, погибший мужчина работал в магазине неподалёку и жил в километре от того места, где нашли его тело. У него осталось двое детей. 


«Он вдовец, у него осталось двое несовершеннолетних детей и бабушка жены. [Она] парализованная, он за ней ухаживал», 


— рассказал Михаил. 


Вчера полиция раскрыла убийство, совершённое в ночь с 13 на 14 апреля около Дома молодёжи в Первомайском районе Новосибирска. Напомним, что труп 55-летней женщины нашли недалеко от здания на улице Эйхе, где работают десятки детских кружков. 


Выяснилось, что убийцей оказался 22-летний житель Первомайского района, которого уже привлекали к уголовной ответственности за грабёж. 

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