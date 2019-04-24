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Город

Военные предупредили о громкой стрельбе на пляже и возле «Ауры»

Одна репетиция состоится уже в ближайшую пятницу, а другая — 5 мая

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Накануне первая репетиция салюта прошла на пляже «Наутилус»

Фото: предоставлено пресс-службой ЦВО

Новосибирские военные сообщили о двух репетициях салютов к 9 Мая — залпы прогремят на пляже «Наутилус» и возле ТРЦ «Аура».

Ближайшая тренировка будет в пятницу 26 апреля, она пройдет на «Наутилусе». Время залпов пока не определено.

«5-го числа во время проведения тренировки парада на площади будет салют. Но салют будет не на площади, а возле "Ауры". Во время игры гимна там будут залпы», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа. 

Тренировка парада в этот день будет с 10 до 12 часов утра.

Накануне, 23 апреля, военные провели первую репетицию салюта на пляже «Наутилус». Вчера днём это напугало жителей города, которые не могли понять, откуда раздаются громкие звуки, — им даже показалось, что произошли взрывы. Залпы были слышны на проспекте Карла Маркса в районе Горской.

Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой ЦВО

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Елена Громкова

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салют9 Мая

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КОММЕНТАРИИ (29)

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хлеб с квасом
24 апр 2019 в 13:43

Хорошо жить не думая, а когда чуть копнешь мыслью в происходящее - жуть.... Некая страна, очернив своё прошлое, открестившись от него и фактически уничтожив старшее поколение (а тех, кто вопреки всему имели наглость выжить на копеечные пенсии в полуразрушенных домах, зачастую даже без элементарных удобств, "балуют" копеечными подачками к празднику в виде 1 (ОДНОЙ) тысячи рублей) с помпой отмечает победу ТОЙ страны и подвиг людей, которые защищали ТУ страну, тратя на это немыслимые суммы. ЧТО они отмечают? Какое отношение они имеют к подвигу тех людей? Я когда на 9 мая к деду с бабушкой езжу на могилу (оба участники ВОВ) всегда им говорю - "Хорошо, что вы не дожили и не видите того, что творится".

С той стороны
24 апр 2019 в 13:25

Опять , Наши дороги отстреляют , пенсии , делать нечего салюты палят ! в этой стране показуха всё , и совковые предрассудки .. парады проводят , устраивают за казённый счёт мероприятия всякие !

Гость
24 апр 2019 в 13:40

Даже лишние салюты отстреляют для репетиции? Может тогда ещё бюджет мероприятия потратить заранее, для репетиции? А потом второй раз ту же сумму, уже в рабочем порядке? И горожане пусть народные гуляния пару раз отработают за недельку до. Новый год тоже предлагаю в ноябре репетировать. Чего там так боятся, почему считают что нужно каждый чих отработать до автоматизма? Опасаются, что кто-то шагнет не в ногу перед высокой трибуной с Вождём, и полетят головы? И так каждый год одно и то же, сколько можно репетировать, театралы вы наши? Господа, это же всего лишь праздник, вы бы лучше с таким же рвением и тщательностью планировали и прорабатывали ваши законы и решения, влияющие на жизнь страны. А то там царит принцип - утвердим по быстренькому, а уж там видно будет, как это всё заработает. Вываливают на гора какой-нибудь пакет Яровой или закон Клишаса, а уже потом начинают неспешно думать, как же это всё на практике реализовать, сколько денег потребуется, где их взять и реально ли вообще всё это - а утвержденная дубина тем временем применяется как придётся. Зато помпезный парад отработали на 187 раз.