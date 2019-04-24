Военные предупредили о громкой стрельбе на пляже и возле «Ауры»

Новосибирские военные сообщили о двух репетициях салютов к 9 Мая — залпы прогремят на пляже «Наутилус» и возле ТРЦ «Аура».



Ближайшая тренировка будет в пятницу 26 апреля, она пройдет на «Наутилусе». Время залпов пока не определено.

«5-го числа во время проведения тренировки парада на площади будет салют. Но салют будет не на площади, а возле "Ауры". Во время игры гимна там будут залпы», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.

Тренировка парада в этот день будет с 10 до 12 часов утра.