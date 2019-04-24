Военные предупредили о громкой стрельбе на пляже и возле «Ауры»

Новосибирские военные сообщили о двух репетициях салютов к 9 Мая — залпы прогремят на пляже «Наутилус» и возле ТРЦ «Аура».
Ближайшая тренировка будет в пятницу 26 апреля, она пройдет на «Наутилусе». Время залпов пока не определено.
«5-го числа во время проведения тренировки парада на площади будет салют. Но салют будет не на площади, а возле "Ауры". Во время игры гимна там будут залпы», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.
Тренировка парада в этот день будет с 10 до 12 часов утра.
Накануне, 23 апреля, военные провели первую репетицию салюта на пляже «Наутилус». Вчера днём это напугало жителей города, которые не могли понять, откуда раздаются громкие звуки, — им даже показалось, что произошли взрывы. Залпы были слышны на проспекте Карла Маркса в районе Горской.