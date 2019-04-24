Толпа армян с плакатами собралась в Первомайском сквере

Митинг организовали у хачкара в Первомайском сквере





Днём в среду, 24 апреля, в Первомайском сквере Новосибирска прошёл митинг, посвящённый памяти жертв геноцида армян, — участники вышли с плакатами, призывающими к миру.





На митинг, который прошёл у хачкара, по оценкам корреспондента НГС, собрались около 200 человек. На нём выступили представители армянской диаспоры в Новосибирске. На груди у участников традиционный символ этого дня — фиолетовая незабудка — эмблема 100-летней годовщины со дня начала геноцида армян в Османской империи. Этот день отмечают сегодня по всему миру.





Митинг начался в 13:00





«24 апреля — трагическая дата для армянского народа <...>, — заявил на митинге Артур Хачатрян, председатель новосибирского отделения Союза армян России. — Каждый год армяне, где бы ни жили, отмечают эту трагическую дату. И мы, когда 20 лет тому назад, наше руководство армянской общины решили какой-нибудь символ Армении подарить городу, решили поставить в этом прекрасном парке памятник — хачкар, или по-русски "Крест-камень". <...> Мы, участвуя в сегодняшнем митинге, гордимся, что живём в той стране, которая одна из первых признала геноцид, и пришли сюда сказать, что хотим жить в мирной стране, в стране, которая осуждает любое проявление шовинизма, национализма, религиозного фанатизма и терроризма».





Символ дня — фиолетовая незабудка





Митинг открыл председатель новосибирского отделения Союза армян России Артур Хачатрян





Участники возложили гвоздики к хачкару





Участники митинга вышли с плакатами: «Миру — мир», «Помню и требую!» и «Терроризму нет».





Перед армянами выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он возложил цветы к хачкару и напомнил о том, что Ереван — столица Армении — город-побратим Новосибирска и что в сибирской столице мирно существуют народы разных национальностей.





Мэра Новосибирска армяне назвали «хорошим другом армянского народа»





Анатолий Локоть возложил цветы и выступил с речью перед армянами





Новосибирцы нередко выходят на митинги. Недавно такие акции проводили обманутые дольщики, противники новых государственных реформ, а месяц назад — за сохранение Байкала.