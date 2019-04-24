Из правительства уволился чиновник, проверявший строителей

Валерий Анищенко не работает в инспекции стройнадзора с 24 апреля

Анищенко возглавлял инспекцию госстройнадзора с декабря 2011 года. Сейчас чиновнику 61 год

Начальник инспекции госстройнадзора Новосибирска Валерий Анищенко ушёл со своей должности. Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Травников.





Информация об уходе Анищенко с должности появилась ещё в начале этой недели, но официально об этом не сообщалось. Сегодня в пресс-службе правительства Новосибирской области подтвердили отставку начальника инспекции в ответ на запрос НГС.





«24 апреля 2019 года Анищенко Валерий Владимирович освобожден от замещаемой должности государственной гражданской службы Новосибирской области начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области и уволен с государственной гражданской службы Новосибирской области по собственной инициативе», — сообщили в правительстве.







И.о. начальника инспекции с 25 апреля 2019 года стал прежний заместитель Анищенко Сергей Симонов.





Областная инспекция госстройндазора занимается проверками объектов капитального строительства и следит за соблюдением техрегламентов при строительстве и реконструкции.





Осенью прошлого из мэрии Новосибирска ушёл другой знаковый для строительного сектора чиновник — начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга, который занимался выдачей разрешений на строительство. Мотыге на момент отставки было 72 года. После его ухода из мэрии и.о. начальника управления уже полгода работает Евгений Улитко.