У новосибирца забрали чёрный Lexus после проверки документов на Мочищенском шоссе

Водители чёрного «Лексуса» и красной «Тойоты» остались без машин из-за многотысячных долгов

Сегодня утром, 24 апреля, в Новосибирске на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского приставы вместе с автоинспекторами начали ловить должников — уже 4 водителя лишились машин.





«Для проверки более 150 автомобилей установлено и проверено», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.





Самые большие штрафы оказались у 4 автомобилистов — у них машины забрали судебные приставы. Водитель белого микроавтобуса «Тойота Вокси» не оплатил штрафов на общую сумму более 500 тысяч. По 350 тысяч оказались должны водители УАЗа и чёрного «Лексуса». Новосибирец на красной «Тойоте» остался без машины из-за долга в 300 тысяч.





Также за время операции часть проверенных водителей получили предписание явиться к судебным приставам. Кроме того, автоинспекторы составили 20 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).





Водитель белого микроавтобуса задолжал больше полумиллиона





Накануне автоинспекторы начали другую операцию — они массово решили останавливать машины с незаконной тонировкой.