У новосибирца забрали чёрный Lexus после проверки документов на Мочищенском шоссе
Засаду у бывшего поста ГАИ устроили приставы и автоинспекторы
Сегодня утром, 24 апреля, в Новосибирске на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского приставы вместе с автоинспекторами начали ловить должников — уже 4 водителя лишились машин.
«Для проверки более 150 автомобилей установлено и проверено», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Самые большие штрафы оказались у 4 автомобилистов — у них машины забрали судебные приставы. Водитель белого микроавтобуса «Тойота Вокси» не оплатил штрафов на общую сумму более 500 тысяч. По 350 тысяч оказались должны водители УАЗа и чёрного «Лексуса». Новосибирец на красной «Тойоте» остался без машины из-за долга в 300 тысяч.
Также за время операции часть проверенных водителей получили предписание явиться к судебным приставам. Кроме того, автоинспекторы составили 20 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).
Накануне автоинспекторы начали другую операцию — они массово решили останавливать машины с незаконной тонировкой.
Елена Громкова
Фото предоставлены Владиславом Савченковым