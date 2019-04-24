У новосибирца забрали чёрный Lexus после проверки документов на Мочищенском шоссе

Засаду у бывшего поста ГАИ устроили приставы и автоинспекторы

Водители чёрного «Лексуса» и красной «Тойоты» остались без машин из-за многотысячных долгов 
Водители чёрного «Лексуса» и красной «Тойоты» остались без машин из-за многотысячных долгов 

Сегодня утром, 24 апреля, в Новосибирске на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского приставы вместе с автоинспекторами начали ловить должников — уже 4 водителя лишились машин.


«Для проверки более 150 автомобилей установлено и проверено», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.


Самые большие штрафы оказались у 4 автомобилистов — у них машины забрали судебные приставы. Водитель белого микроавтобуса «Тойота Вокси» не оплатил штрафов на общую сумму более 500 тысяч. По 350 тысяч оказались должны водители УАЗа и чёрного «Лексуса». Новосибирец на красной «Тойоте» остался без машины из-за долга в 300 тысяч.


Также за время операции часть проверенных водителей получили предписание явиться к судебным приставам. Кроме того, автоинспекторы составили 20 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).


Водитель белого микроавтобуса задолжал больше полумиллиона
Водитель белого микроавтобуса задолжал больше полумиллиона


Накануне автоинспекторы начали другую операцию — они массово решили останавливать машины с незаконной тонировкой.

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