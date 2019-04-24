Грузовик врезался в трамвай № 13 в Октябрьском районе

По словам очевидца, МАЗ пытался повернуть налево и не уступил трамваю

Грузовик врезался в трамвай № 13 на пересечении улиц Тургенева и Гурьевской

Сегодня, 24 апреля, грузовик врезался в трамвай № 13 на пересечении улиц Тургенева и Гурьевской в Октябрьском районе Новосибирска.





Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей, прислав фотографии. «Грузовик "МАЗ" пытался повернуть налево, а трамвай ехал прямо», — коротко рассказал он.





Сейчас на месте работают аварийные комиссары.





Трамвай № 13 регулярно попадает в аварии и происшествия. Так, в конце января на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan и Škoda — из-за аварии движение трамваев оказалось заблокировано.



