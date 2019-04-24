Грузовик врезался в трамвай № 13 в Октябрьском районе
По словам очевидца, МАЗ пытался повернуть налево и не уступил трамваю
Сегодня, 24 апреля, грузовик врезался в трамвай
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей, прислав фотографии. «Грузовик "МАЗ" пытался повернуть налево, а трамвай ехал прямо», — коротко рассказал он.
Сейчас на месте работают аварийные комиссары.
Трамвай
А в начале октября 2018 года в Октябрьском районе на пересечении улиц Гурьевской и Ленинградской неизвестные обстреляли трамвай
Дмитрий Здорников, Александра Бруня
Фото читателя НГС