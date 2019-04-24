Перелётная птица с длинным клювом разбилась о стену здания в Новосибирске

Птицы плохо различают стёкла и врезаются в фасады

Вальдшнеп получил тяжёлую черепно-мозговую травму 
Вальдшнеп получил тяжёлую черепно-мозговую травму 

Новосибирские волонтёры выхаживают первого пострадавшего в этом сезоне вальдшнепа. Птица врезалась в фасад здания в Академгородке. 


«Вальдшнепы у нас пролётом. Это промысловая птица, то есть на нее охотятся. Каждую весну очень много вальдшнепов стреляных, а также они в городе врезаются в фасады. В год выхаживаем по шесть-восемь вальдшнепов весной. У птиц плохо с определением стекол и зеркальных фасадов, особенно не у городских», — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Вальдшнеп, которого сейчас выхаживают волонтёры, получил черепно-мозговую травму. Зоозащитники признают, что у него мало шансов выжить.

Дикие птицы часто встречают опасность в городской среде. Два года назад черные синицы начали массово гибнуть из-за зеркальных окон.

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