онлайн-трансляция

Три сибиряка хотели захватить ГТРК и устроить беспорядки — сейчас их судят

В доме одного из них нашли 20 «коктейлей Молотова»

Их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а также в пособничестве хранения огнестрельного оружия
Их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а также в пособничестве хранения огнестрельного оружия

В Новосибирском областном суде начали оглашать приговор по делу трех активистов новосибирской ячейки движения «Артподготовка» — их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а также в пособничестве хранения огнестрельного оружия.


Как сообщает корреспондент НГС из зала суда, теперь участники могут подать апелляцию только в Верховный суд. 



В зал суда заводят обвиняемых — Александра Комарова, Анатолия Плотникова и Вячеслава Добрынина.


Александр Комаров заявил, что «СМИ продажные»
Александр Комаров заявил, что «СМИ продажные»


Как сообщает корреспондент НГС, один из обвиняемых — Александр Комаров — заявил, что «СМИ продажные».


Как сообщало издание «Коммерсантъ», судебные разбирательства по делу о подготовке в Новосибирске массовых беспорядков длились с июня 2018 года. По версии следствия, скрывающийся за границей лидер «Артподготовки» назвал 5 ноября 2017 года днем революции в России и призвал к акциям против действующей власти.


Как сообщает корреспондент НГС, Александру Комарову суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.


Анатолию Плотникову суд назначил наказание по совокупности преступлений — 2 года и шесть месяцев условно
Анатолию Плотникову суд назначил наказание по совокупности преступлений — 2 года и шесть месяцев условно


Анатолию Плотникову суд назначил наказание по совокупности преступлений. «2 года и шесть месяцев условно с испытательным сроком», — сообщает корреспондент НГС.


Вячеслава Добрынина решено отправить в психиатрический стационар
Вячеслава Добрынина решено отправить в психиатрический стационар

Вячеслава Добрынина освободили от наказания, применив к нему меру медицинского характера. Его решено отправить в психиатрический стационар.


Предполагаемым организатором новосибирские следователи называют Александра Комарова, которого прокуратура хотела лишить свободы на семь лет. Его соратника, Анатолия Плотникова, предлагали отправить за решетку на пять лет.


При вынесении приговора судья уточнил, что Александру Комарову засчитают 1,5 года, которые он провёл в СИЗО.


В ноябре 2017 года аналогичные задержания прошли в Красноярске — там ФСБ также задержала членов ячейки запрещенного экстремистского движения «Артподготовка», которые готовили в Москве поджоги административных зданий в День народного единства.


По данным ФСБ, деятельность ячеек «Артподготовки» была пресечена и в Красноярске, а также в Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.


Судья Голубченко зачитывает приговор
Судья Голубченко зачитывает приговор


Дело рассматривали трое судей Новосибирского областного суда.


По одной из версий следствия, организаторы планировали при попытках разгона беспорядков пустить в дело «коктейли Молотова» и слезоточивый газ. Главной целью они называли захват аппаратной ГТРК «Новосибирск», через которую хотели провести трансляцию обращения лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева.


На этом председатель Голубченко закончил оглашать резолютивную часть решения суда. На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что следили вместе с нами за оглашением приговора троим участникам «Артподготовки».


Прочтений: 6779
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (68)68
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено