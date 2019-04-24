Три сибиряка хотели захватить ГТРК и устроить беспорядки — сейчас их судят

В доме одного из них нашли 20 «коктейлей Молотова»

Их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а также в пособничестве хранения огнестрельного оружия

В Новосибирском областном суде начали оглашать приговор по делу трех активистов новосибирской ячейки движения «Артподготовка» — их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а также в пособничестве хранения огнестрельного оружия.







Как сообщает корреспондент НГС из зала суда, теперь участники могут подать апелляцию только в Верховный суд.









В зал суда заводят обвиняемых — Александра Комарова, Анатолия Плотникова и Вячеслава Добрынина.





11:24

Александр Комаров заявил, что «СМИ продажные»





Как сообщает корреспондент НГС, один из обвиняемых — Александр Комаров — заявил, что «СМИ продажные».





11:24

Как сообщало издание «Коммерсантъ», судебные разбирательства по делу о подготовке в Новосибирске массовых беспорядков длились с июня 2018 года. По версии следствия, скрывающийся за границей лидер «Артподготовки» назвал 5 ноября 2017 года днем революции в России и призвал к акциям против действующей власти.







11:25

Как сообщает корреспондент НГС, Александру Комарову суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.





11:28

Анатолию Плотникову суд назначил наказание по совокупности преступлений — 2 года и шесть месяцев условно





Анатолию Плотникову суд назначил наказание по совокупности преступлений. «2 года и шесть месяцев условно с испытательным сроком», — сообщает корреспондент НГС.





11:30

Вячеслава Добрынина решено отправить в психиатрический стационар

Вячеслава Добрынина освободили от наказания, применив к нему меру медицинского характера. Его решено отправить в психиатрический стационар.







11:31

Предполагаемым организатором новосибирские следователи называют Александра Комарова, которого прокуратура хотела лишить свободы на семь лет. Его соратника, Анатолия Плотникова, предлагали отправить за решетку на пять лет.





11:33

При вынесении приговора судья уточнил, что Александру Комарову засчитают 1,5 года, которые он провёл в СИЗО.





11:34

В ноябре 2017 года аналогичные задержания прошли в Красноярске — там ФСБ также задержала членов ячейки запрещенного экстремистского движения «Артподготовка», которые готовили в Москве поджоги административных зданий в День народного единства.





По данным ФСБ, деятельность ячеек «Артподготовки» была пресечена и в Красноярске, а также в Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.







11:38

Судья Голубченко зачитывает приговор





Дело рассматривали трое судей Новосибирского областного суда.





11:40

По одной из версий следствия, организаторы планировали при попытках разгона беспорядков пустить в дело «коктейли Молотова» и слезоточивый газ. Главной целью они называли захват аппаратной ГТРК «Новосибирск», через которую хотели провести трансляцию обращения лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева.







11:41

На этом председатель Голубченко закончил оглашать резолютивную часть решения суда. На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что следили вместе с нами за оглашением приговора троим участникам «Артподготовки».



