Три сибиряка хотели захватить ГТРК и устроить беспорядки — сейчас их судят
В доме одного из них нашли 20 «коктейлей Молотова»
В Новосибирском областном суде начали оглашать приговор по делу трех активистов новосибирской ячейки движения «Артподготовка» — их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а также в пособничестве хранения огнестрельного оружия.
Как сообщает корреспондент НГС из зала суда, теперь участники могут подать апелляцию только в Верховный суд.
В зал суда заводят обвиняемых — Александра Комарова, Анатолия Плотникова и Вячеслава Добрынина.
Как сообщает корреспондент НГС, один из обвиняемых — Александр Комаров — заявил, что «СМИ продажные».
Как сообщало издание «Коммерсантъ», судебные разбирательства по делу о подготовке в Новосибирске массовых беспорядков длились с июня 2018 года. По версии следствия, скрывающийся за границей лидер «Артподготовки» назвал 5 ноября 2017 года днем революции в России и призвал к акциям против действующей власти.
Как сообщает корреспондент НГС, Александру Комарову суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.
Анатолию Плотникову суд назначил наказание по совокупности преступлений. «2 года и шесть месяцев условно с испытательным сроком», — сообщает корреспондент НГС.
Вячеслава Добрынина освободили от наказания, применив к нему меру медицинского характера. Его решено отправить в психиатрический стационар.
Предполагаемым организатором новосибирские следователи называют Александра Комарова, которого прокуратура хотела лишить свободы на семь лет. Его соратника, Анатолия Плотникова, предлагали отправить за решетку на пять лет.
При вынесении приговора судья уточнил, что Александру Комарову засчитают 1,5 года, которые он провёл в СИЗО.
В ноябре 2017 года аналогичные задержания прошли в Красноярске — там ФСБ также задержала членов ячейки запрещенного экстремистского движения «Артподготовка», которые готовили в Москве поджоги административных зданий в День народного единства.
По данным ФСБ, деятельность ячеек «Артподготовки» была пресечена и в Красноярске, а также в Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
Дело рассматривали трое судей Новосибирского областного суда.
По одной из версий следствия, организаторы планировали при попытках разгона беспорядков пустить в дело «коктейли Молотова» и слезоточивый газ. Главной целью они называли захват аппаратной ГТРК «Новосибирск», через которую хотели провести трансляцию обращения лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева.
На этом председатель Голубченко закончил оглашать резолютивную часть решения суда. На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что следили вместе с нами за оглашением приговора троим участникам «Артподготовки».
Дмитрий Здорников, Александра Бруня
Фото Александра Ощепкова