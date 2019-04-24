Директор стадиона «Спартак» рассказал о последствиях пожара

Когда огонь охватил цех под северной трибуной, в ней, к счастью, никого не было

Директор стадиона оценил последствия как «незначительные»
Директор стадиона оценил последствия как «незначительные»

Директор стадиона «Спартак» Александр Алтухов рассказал о последствиях и предварительной причине пожара, который произошёл вчера, 23 апреля, в столярном цеху под северной трибуной.


«Трибуна как раз не горела, это здание называется северная трибуна — так называемые подтрибунные помещения. Часть занимает наша столярная мастерская. Мы же постоянно делаем какой-то ремонт здесь во всех наших помещениях. Там произошло короткое замыкание из-за этих ламп, которые дневного освещения, по крайней мере так предварительно мы оцениваем, и дознаватель был вчера, смотрели», — рассказал корреспонденту НГС директор стадиона.


Он объяснил, что, по предварительным данным, перед происшествием в лампе нагрелся дроссель.


По словам Алтухова, самостоятельной эвакуации персонала из помещения, о которой сообщали в МЧС, не было, так как во время происшествия людей внутри не было.


«Помещение было закрыто, люди работали на территории. <…> Почему и произошло это возгорание? Если бы люди были внутри, то сразу бы пресекли: там все средства защиты есть», — пояснил Александр Алтухов.


Директор стадиона добавил, что в цеху есть только одно окно на втором этаже, оно находится в раздевалке. Пожарные начали тушить через окно, а огонь был на первом этаже. На первом этаже цеха были доски ДСП, линолеум, а также оборудование столярного цеха.


«Дыма было много, шума много, а по факту сейчас смотрим — убытки очень даже небольшие. Ремонт придётся сделать в помещении — покрасить, побелить. Техника целая, станки целые», — сказал Алтухов.


Он отметил, что в помещении не было краски, о которой первоначально сообщали в МЧС. Краска хранится в другом месте.


Сотрудники МЧС выехали на место в 15:33 — НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой рассказывал о происходящем.

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