Власти объявили конкурс на строительство нового ЛДС — на него хотят потратить 5,7 миллиарда

На спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей

Министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей.







Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 24 апреля. Согласно тексту документа, заказчиком строительства выступает «Управление капитального строительства» Новосибирской области, а деньги выделят из федерального бюджета и бюджета Новосибирской области.





В 2019 году на строительство выделят первые 1,5 миллиарда рублей — из них 300 миллионов будут выделены из федерального бюджета. В 2020 и 2021 году объём финансирования из областного бюджета уменьшится, а из федерального — возрастёт.





На объекте будет вестись круглосуточное видеонаблюдение за ходом строительства. В документах уточняется, что подрядчик должен сдать объект до 15 декабря 2021 года. Аукцион проведут 20 мая 2019 года.





Как стало известно в конце прошлого года, только разработка проекта и сметной документации для новой ледовой арены потребует около 162 миллионов рублей — это максимальная сумма объявленной закупки.







Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная». При этом она может оказаться не единственной новой станцией: на прошлой неделе власти заявили о необходимости ещё одной на Дзержинской ветке.







В конце января 2019 года стало известно, что из федерального бюджета на строительство ЛДС выделят 3 миллиарда рублей. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, общая сумма вложений из федерального бюджета составит 3,4 миллиарда рублей.





В апреле 2015 года сообщалось, что на строительство арены может уйти до 3 миллиардов рублей. Однако такая цена показалась бывшему губернатору Владимиру Городецкому слишком высокой, и власти стали рассматривать возможность привлечения к стройке частного инвестора.