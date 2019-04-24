Горожане пожаловались мэрии на наледь у фитнес-центра — чиновники приехали на проверку в апреле

Из-за снега и наледи люди не могли нормально попасть на территорию дома

Спустя месяц, в апреле, чиновники съездили на место и сообщили, что никакой наледи и снега на месте нет

Жители Новосибирска отправили в мэрию запрос с просьбой почистить пешеходную дорогу от снега и наледи — спустя месяц, в апреле, чиновники съездили на место и сообщили, что никакой наледи и снега на месте нет.







Об этом корреспонденту НГС рассказал житель Новосибирска Михаил Михайлов, уточнив, что его жена обратилась через электронную приёмную к мэру ещё в марте, попросив почистить территорию вблизи дома на улице Родники, 2/1.





«С левой стороны сугробы были и справа. Пешеходная дорожка была завалена снегом. Пацаны через верхушки сугробов лазили, а остальные находили способы как пройти.





Ещё там был бугор, наледь, которая мешала выпустить воду с придомовой территории, и это создавало проблемы для автомобилистов. Людям тоже было не пройти — там лужа, они старались боком как-то мимо машин проползать»,





— пояснил Михайлов.





Но никаких оперативных действий не последовало, говорит житель Новосибирска. Вместо этого спустя почти месяц его жена получила ответ от администрации Калининского района (копия ответа есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), в котором чиновники сообщили, что 16 апреля выехали на место, провели проверку и не обнаружили никакой наледи и снега.





«Меня поразило то, что когда тепло было, всё стаяло, газоны зацвели, а они выехали на проверку.





Их понять с одной стороны можно: они как бюрократы обязаны отвечать в течение 30 дней и фактически они всё соблюли. А то, что большой кусок людей был отрезан от перехода на другую сторону улицы — это их не волнует.





Они бы ещё в мае поехали. Для меня это был шок. Я думал, хотя бы какой-нибудь трактор отправили бы, сбили бы этот бугор, вода бы ушла. Но ничего не было», — пожаловался Михайлов.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему администрация Калининского района не провела проверку сразу после поступления обращения.





В конце ноября 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил горожан через соцсети сообщить ему места, где не убран снег. А в начале января 2019 года мэр обнаружил залежи снега в центре Новосибирска и призвал дорожников лучше работать над уборкой.