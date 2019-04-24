Хоккеисты «Сибири» выступят в трёх матчах за олимпийскую сборную страны

Игры состоятся уже в конце этой недели

Оба игрока уже не впервые вошли в состав национальной сборной
Оба игрока уже не впервые вошли в состав национальной сборной

Федерация хоккея России назвала состав сборной на турнир St.Petersburg Hockey Open, который пройдёт с 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге. Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Никита Михайлов и защитник Николай Демидов попали в состав олимпийской сборной России. 


«С 26 по 28 апреля 2019 года олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной) примет участие в международном турнире в Санкт-Петербурге, где проведёт три матча с национальными сборными Сербии, Норвегии и сборной Северо-Западного Федерального округа», — говорится в официальном сообщении на сайте Федерации хоккея России.


В пресс-службе ХК «Сибирь» уточнили, что Николай Демидов уже провёл за олимпийскую сборную пять матчей. Никита Михайлов участвовал в четырёх встречах.


В середине апреля оба хоккеиста выступали за национальную сборную в рамках Европейского хоккейного вызова.

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