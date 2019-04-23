Новосибирские волейболисты выиграли первый матч Молодёжной лиги

Команда одержала уверенную победу

Вечером во вторник, 23 апреля, новосибирская команда «Локомотив-ЦИВС» в гостевом матче обыграла соперников из команды «Зенит-2». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 18:25, 25:16, 25:21).





Новосибирские волейболисты уступили соперникам только во второй партии. Остальные три команда уверенно выиграла.





«Новосибирский "Локомотив-ЦИВС" победой открывает Кубок Молодёжной лиги – 2019! Сегодня парни в четырех партиях обыграли хозяев турнира — питерский "Зенит-2"», — сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.





Лучшим игроком матча стал диагональный Максим Сапожков — он набрал 23 очка. Вторым по результативности стал капитан команды, блокирующий Дмитрий Лызик, который набрал 17 очков.





На выходных новосибирская команда в рамках матча Суперлиги за 5–8 места уверенно обыграла соперников из Москвы.