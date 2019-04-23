Из «Сан Сити» дважды за вечер эвакуировали посетителей

Спасатели делают что-то на крыше здания

Вечером во вторник, 23 апреля, в Новосибирске из МФК «Сан Сити» эвакуировали всех посетителей.







«Вывели всех где-то в 19:30, уже второй раз. Много машин пожарных», — сообщила в редакцию очевидица.





По словам девушки, сейчас спасатели производят какие-то работы на крыше центра.





«В 19:38 звонила девушка из центра "Сан Сити". Сообщила, что сработала пожарная сигнализация, двери заблокированы, не могут выйти, имеется запах гари. А во время разговора [сообщила], что двери открыли, проводится эвакуация. <...> Пожарные сказали, что по этой заявке ранее был отбой», — сообщил корреспонденту НГС дежурный службы 112.





По словам очевидцев в социальных сетях, первый раз спасатели приезжали на вызов о ложном минировании, второй — о задымлении в кинотеатре. Сейчас людей снова запустили в здание.





«"Сан Сити" проверили, ничего не обнаружили», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Сегодня утром в новосибирском ТРЦ «Аура» прошла эвакуация.