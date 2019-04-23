Дома в посёлке под Новосибирском вспыхнули из-за горящей травы

Пожарные успели вовремя остановить пламя

В Березиково загорелось семь построек, три жилых дома сгорело 
В Березиково загорелось семь построек, три жилых дома сгорело 

Днём во вторник, 23 апреля, в Тогучинском районе Новосибирской области из-за пала травы чуть не загорелся посёлок Курундус. Пламя уже охватило несколько построек на окраине посёлка на 400 домов, но пожарные успели остановить огонь.


«В результате пала сухой растительности на обочине проселочной дороги порывами ветра огонь перекинулся на строения и жилые дома в Тогучинском районе. Огнем уничтожено семь строений, расположенных по улице Нефтебазовская, три из которых — частные жилые дома», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.


Сообщение о горящей траве рядом с посёлком поступило сегодня в 14:13. Сюда выезжало четыре основных пожарных расчёта, а также дополнительная техника.



«Пожар уже ликвидирован. На месте работают дознаватели, чтобы определить причину пожара», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления МЧС Павел Винаков.


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