Стрижка за забором: жильцы решили поставить забор вокруг дома и окружить парикмахерскую

Владелец салона против и намерен развязать с жильцами настоящую войну

Двор дома на Марата, 2 уже обнесли забором. Но скоро сюда просто перестанут пускать посторонних
Двор дома на Марата, 2 уже обнесли забором. Но скоро сюда просто перестанут пускать посторонних

В Первомайском районе Новосибирска разгорается конфликт между жильцами дома по улице Марата, 2 и владельцем парикмахерской, которая расположена на первом этаже дома. Жители хотят огородить придомовую территорию ради безопасности детей и поставить закрытые калитки, а предприниматель убежден, что такие меры незаконны и причинят ему множество неудобств.


Председатель совета дома на Марата, 2 Маргарита Киридон рассказала корреспонденту НГС, что решение поставить забор было принято жильцами почти единогласно. Согласно протоколу, который она предоставила редакции НГС, за ограду высказались 98,1% проголосовавших. 


Это решение может затруднить бизнес предпринимателю, который владеет салоном «Созвездие красоты» на первом этаже дома, — он с жильцами категорически не согласен.


«Он хочет, чтобы калитка была постоянно открыта с 10:00 до 20:00 часов. Вот его требования. Он говорит, что вроде не против забора. Мы ему говорим: "А если <…> видеодомофон установите, вы сами будете видеть, кто к вам идет". Нет, его это не устраивает. Но нас не устраивает, что будет открыта калитка, и все с Луговушки [будут приходить] кому не лень, которые нам все тренажеры поломали. <...> 


Мы за безопасность наших детей. Потому что машины иной раз, проезжая от Луговушки, на наш дом сворачивают. Тоже небезопасно. А у нас там дети маленькие часто ездят и двух и трех лет на самокатах, 


и иной раз приходится чуть ли не бежать за ними. У нас очень много детей. Он не хочет этого слушать», — объясняет Маргарита Киридон.


Бизнесмен Эдуард Нестеров подтвердил, что его главное условие — открытая калитка на время работы парикмахерской.


«Я не против установки забора. Я против того, чтобы в мою парикмахерскую был закрыт доступ. <…> Они свою позицию выставляют — поставить везде калитки, камеры, и чтобы люди, которые приходят ко мне в парикмахерскую, должны будут нажимать кнопку. У меня должен сидеть вахтёр, который будет открывать эту калитку. <…> Мы встретились с юристом изначально: мне объяснили, что никакого не было собрания, как такового протокола, нет планировки забора, какая-то инициативная группа решила поставить забор. На что мой юрист сделал запрос в управляющую компанию. До сих пор не получил ответ. Нам нужен беспрепятственный доступ с десяти до восьми [вечера], а остальное там, пожалуйста, 


можете блокировать калитки. Это не их личная собственность, а придомовая территория», — заявил Эдуард Нестеров 


Он подчеркнул, что открыл салон на основании решения мэрии, а среди клиентов есть и пенсионеры. «Почему они будут нажимать на кнопку? Почему я должен спрашивать разрешение?» — продолжает Нестеров.


Бизнесмен Нестеров считает, что останется без клиентов, если калитку будут запирать 
Бизнесмен Нестеров считает, что останется без клиентов, если калитку будут запирать 


Несмотря на протест бизнесмена, жильцы планируют начинать строить забор с 1 мая — они уже внесли строительной компании предоплату. Если забор появится и калитка будет закрыта, владелец парикмахерской не собирается отступать от своей позиции.


«Мы в рамках правового поля [будем действовать] <…> Приедут судебные приставы и арестуют всё это, потому что это незаконно», — заявил владелец салона.


Установка заборов часто становится причиной конфликтов. Например, в 2014 году скандал произошел между жильцами дома в центре Новосибирска на Вокзальной магистрали. Несколько собственников решили оградить свой двор металлическими воротами, а жильцы соседнего дома заявили, что этот забор перекроет проезд для пожарных, скорой и мусороуборочных машин. 


Воюют новосибирцы за каждый клочок земли. Жильцы дома на улице Новогодней, 4 поставили забор, который перекрыл доступ в парковочный карман, чтобы «не оставляли свои машины посторонние». 

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