Стрижка за забором: жильцы решили поставить забор вокруг дома и окружить парикмахерскую

Двор дома на Марата, 2 уже обнесли забором. Но скоро сюда просто перестанут пускать посторонних

В Первомайском районе Новосибирска разгорается конфликт между жильцами дома по улице Марата, 2 и владельцем парикмахерской, которая расположена на первом этаже дома. Жители хотят огородить придомовую территорию ради безопасности детей и поставить закрытые калитки, а предприниматель убежден, что такие меры незаконны и причинят ему множество неудобств.







Председатель совета дома на Марата, 2 Маргарита Киридон рассказала корреспонденту НГС, что решение поставить забор было принято жильцами почти единогласно. Согласно протоколу, который она предоставила редакции НГС, за ограду высказались 98,1% проголосовавших.





Это решение может затруднить бизнес предпринимателю, который владеет салоном «Созвездие красоты» на первом этаже дома, — он с жильцами категорически не согласен.





«Он хочет, чтобы калитка была постоянно открыта с 10:00 до 20:00 часов. Вот его требования. Он говорит, что вроде не против забора. Мы ему говорим: "А если <…> видеодомофон установите, вы сами будете видеть, кто к вам идет". Нет, его это не устраивает. Но нас не устраивает, что будет открыта калитка, и все с Луговушки [будут приходить] кому не лень, которые нам все тренажеры поломали. <...>





Мы за безопасность наших детей. Потому что машины иной раз, проезжая от Луговушки, на наш дом сворачивают. Тоже небезопасно. А у нас там дети маленькие часто ездят и двух и трех лет на самокатах,





и иной раз приходится чуть ли не бежать за ними. У нас очень много детей. Он не хочет этого слушать», — объясняет Маргарита Киридон.





Бизнесмен Эдуард Нестеров подтвердил, что его главное условие — открытая калитка на время работы парикмахерской.





«Я не против установки забора. Я против того, чтобы в мою парикмахерскую был закрыт доступ. <…> Они свою позицию выставляют — поставить везде калитки, камеры, и чтобы люди, которые приходят ко мне в парикмахерскую, должны будут нажимать кнопку. У меня должен сидеть вахтёр, который будет открывать эту калитку. <…> Мы встретились с юристом изначально: мне объяснили, что никакого не было собрания, как такового протокола, нет планировки забора, какая-то инициативная группа решила поставить забор. На что мой юрист сделал запрос в управляющую компанию. До сих пор не получил ответ. Нам нужен беспрепятственный доступ с десяти до восьми [вечера], а остальное там, пожалуйста,





можете блокировать калитки. Это не их личная собственность, а придомовая территория», — заявил Эдуард Нестеров





Он подчеркнул, что открыл салон на основании решения мэрии, а среди клиентов есть и пенсионеры. «Почему они будут нажимать на кнопку? Почему я должен спрашивать разрешение?» — продолжает Нестеров.





Бизнесмен Нестеров считает, что останется без клиентов, если калитку будут запирать





Несмотря на протест бизнесмена, жильцы планируют начинать строить забор с 1 мая — они уже внесли строительной компании предоплату. Если забор появится и калитка будет закрыта, владелец парикмахерской не собирается отступать от своей позиции.





«Мы в рамках правового поля [будем действовать] <…> Приедут судебные приставы и арестуют всё это, потому что это незаконно», — заявил владелец салона.





Установка заборов часто становится причиной конфликтов. Например, в 2014 году скандал произошел между жильцами дома в центре Новосибирска на Вокзальной магистрали. Несколько собственников решили оградить свой двор металлическими воротами, а жильцы соседнего дома заявили, что этот забор перекроет проезд для пожарных, скорой и мусороуборочных машин.





Воюют новосибирцы за каждый клочок земли. Жильцы дома на улице Новогодней, 4 поставили забор, который перекрыл доступ в парковочный карман, чтобы «не оставляли свои машины посторонние».