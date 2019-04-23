Стадион «Спартак» затянуло дымом после пожара на трибуне
Пожарные быстро ликвидировали огонь, но дым видно издалека
Сегодня днём, 23 апреля, на стадионе «Спартак» в центре Новосибирска загорелась трибуна — на место выехали пожарные.
«Горит подтрибунное пространство, там горит малярный цех с краской, размер цеха — 15 квадратных метров», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Пожарные выехали на вызов в 15:33, а уже в 16:02 они ликвидировали открытое горение.
Во время пожара из цеха самостоятельно эвакуировались три человека.
НГС следит за пожаром на стадионе «Спартак» в режиме онлайн.
НГС
Фото читателя НГС