Видео: в зоопарке накормили самого сурового и популярного кота

Сегодня, 23 апреля, отмечается День манула

Из-за своего тяжелого взгляда манул стал известным героем мемов
Из-за своего тяжелого взгляда манул стал известным героем мемов

Сегодня, 23 апреля, в Новосибирском зоопарке отметили День манула и устроили показательное кормление этого сурового кота.


«Я стояла минут 30, чтобы точно заснять кормление. Оно длилось где-то полчаса», — рассказала корреспонденту НГС постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова, которая сняла кормление на видео.


По информации Новосибирского зоопарка, манул считается одной из самых уязвимых кошек планеты. Зоопарк является участником программы по изучению и сохранению манулов.


«Каждый маленький манул, рожденный в нашем зоопарке, дает нам надежду, что уникальные кошки не исчезнут и популяция будет восстанавливаться. Кроме ежедневной кропотливой работы по наблюдению за манулами, по созданию для них максимально комфортных условий зоопарк проводит просветительские акции и поддерживает международные инициативы», — говорится в сообщении зоопарка.



В начале апреля Новосибирский зоопарк публиковал другой ролик из жизни манула — на видео суровый кот играл как домашний котёнок.

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