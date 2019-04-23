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На стадионе «Спартак» загорелась трибуна

В помещении под трибуной загорелся цех

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Пожар произошёл на трибуне со стороны улицы Каменской
Пожар произошёл на трибуне со стороны улицы Каменской

Сегодня днём, 23 апреля, на стадионе «Спартак» в центре Новосибирска загорелась трибуна — на место уже выехали пожарные.


«Горит подтрибунное пространство, там горит малярный цех с краской, размер цеха — 15 квадратных метров. Проводится сейчас дымоудаление», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Пожарные выехали на вызов в 15:33, в 16:02 они ликвидировали открытое горение.


Информация о пожаре уточняется.


По информации в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пожар случился на северной трибуне.


В конце января небольшой пожар случился в ЛДС «Сибирь».


На место выезжали 5 единиц техники и 20 человек, добавили в пресс-службе МЧС по НСО.


Во время пожара из цеха самостоятельно эвакуировались три человека.


Сейчас пожарные на месте разбирают конструкции.


Читатели прислали в редакцию видео с места происшествия.



В приёмной стадиона «Спартак» сообщили, что сейчас всё руководство на месте пожара — никто не может прокомментировать ситуацию.


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