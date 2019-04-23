На стадионе «Спартак» загорелась трибуна
В помещении под трибуной загорелся цех
Сегодня днём, 23 апреля, на стадионе «Спартак» в центре Новосибирска загорелась трибуна — на место уже выехали пожарные.
«Горит подтрибунное пространство, там горит малярный цех с краской, размер цеха — 15 квадратных метров. Проводится сейчас дымоудаление», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Пожарные выехали на вызов в 15:33, в 16:02 они ликвидировали открытое горение.
Информация о пожаре уточняется.
По информации в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пожар случился на северной трибуне.
В конце января небольшой пожар случился в ЛДС «Сибирь».
На место выезжали 5 единиц техники и 20 человек, добавили в пресс-службе МЧС по НСО.
Во время пожара из цеха самостоятельно эвакуировались три человека.
Сейчас пожарные на месте разбирают конструкции.
Читатели прислали в редакцию видео с места происшествия.
В приёмной стадиона «Спартак» сообщили, что сейчас всё руководство на месте пожара — никто не может прокомментировать ситуацию.
Елена Громкова
Фото читателя НГС