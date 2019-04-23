«Ниссан» перевернулся на крышу после ДТП на Красном проспекте
По словам очевидцев, автомобиль вынесло на тротуар после столкновения
Сегодня, 23 апреля, в 14:40 на перекрёстке улицы Достоевского и Красного проспекта иномарка перевернулась на крышу. Об этом корреспонденту НГС сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По словам очевидцев, на крышу перевернулся автомобиль Nissan Sunny, водитель жив и в сознании.
«Мы проезжали мимо, когда уже всё совершилось. Там человек сидел с поломанным носом. И машина одна стоит, а другая лежит. Там их две, наверное», — сообщают очевидцы.
На прошлой неделе, 18 апреля, во время сильного снегопада на улице Ипподромской в Новосибирске перевернулся автомобиль на крышу.
Анастасия Нефёдова
Фото читателя НГС Евгения