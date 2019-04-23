ОСАГО рухнуло: новосибирцам отказывают в прохождении техосмотра и выдаче страховки

Полис ОСАГО в Новосибирске сейчас получить невозможно

Водители Новосибирска с воскресенья не могут пройти техосмотр, получить номер диагностической карты и купить полис ОСАГО. В пунктах техосмотра ссылаются на поломку Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) ГИБДД.







«Со вчерашнего утра минимум и до настоящего момента не работает база данных ГИБДД по регистрации техосмотра транспорта. Техосмотр предлагают пройти, а номер квитанции выслать потом, когда внесут в базу. Соответственно, невозможно продлить ОСАГО без этого номера», — пожаловался в редакцию НГС новосибирец Иван Осипов.





Пункты техосмотра на 16:00 по местному времени подтвердили невозможность регистрации карты техосмотра и предложили ждать неопределенное время. «База не работает с воскресенья. Ничего не делать, в России нигде его не пройти. Этим Москва занимается, это по всей России такой сбой», — рассказали в пункте ТО «Эксперт» на улице Фрунзе.





«Пока база ГИБДД не работает, данные туда не передаются. Второй день не работает, серьезная какая-то поломка. Время восстановления неизвестно», — уточнили в «ТЕХОСМОТРО» на улице Нарымской.





В управлении ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что не располагают данными о поломке информационной системы и не могут повлиять на ситуацию.





«Это уже не к нам вопрос. Мы не вносим эти сведения, это специалист технического осмотра вносит сведения. Админы все федеральные, мы к ним отношения не имеем», — отметил инспектор по пропаганде ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.





Оперативно получить комментарий в МВД России и в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения не удалось.





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